أبوظبي تختبر عقاراً طبياً جديداً للثلاسيميا

" الصحة - أبوظبي" تجري تجارب سريرية لتطوير علاجات الثلاسيميا
13 فبراير 2023 09:32
تعزيزاً لمكانتها الرائدة بصفتها حاضنة للابتكار والبحوث في علوم الحياة، تشارك أبوظبي في المرحلة الثالثة من تجربتين سريريتين لعقار جديد لعلاج مرضى الثلاسيميا.
وتحت إشراف دائرة الصحة- أبوظبي انطلقت التجارب السريرية ضمن دراستي ENERGIZE وENERGIZE-T العالميتين لاختبار مدى فاعلية وسلامة عقار طبي جديد يسمّى (ميتابيفات) للمصابين بالثلاسيميا، حيث يمكن للتجارب السريرية، التي أجريت في مدينة برجيل الطبية، أن توفِّر أملاً جديداً لمرضى الثلاسيميا في الدولة.
ويتم بهذا الخصوص التعاون مع العديد من المراكز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، ما يتيح الوصول إلى أحدث العلاجات منذ انطلاق عمليات التطوير السريري.
وقد تمت الموافقة، أخيراً، على استخدام عقار (ميتابيفات) في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعلاج مرض آخر ينتج عن نقص «انزيم البيروفات كينيز»، فيما أثبت العقار في التجارب الأولية السابقة قدرته على علاج الثلاسيميا.
وتعمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي تقام في أبوظبي، على تقييم فاعلية العقار لدى نوعين من الثلاسيميا، يختلفان نسبياً من حيث الاحتياجات الطبية، حيث تهدف دراسة ENERGIZE إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار الجديد تحسين مستويات الهيموغلوبين بشكل فعّال وآمن لدى مرضى الثلاسيميا غير المعتمدين على نقل الدم، فيما تهدف دراسةENERGIZE-T إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار ذاته تقليل متطلبات نقل الدم لدى مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي بمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: «بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي بذل الجهود لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. مستندين إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتَّع بها الإمارة، والسجل المتميز الذي حظيت به في إجراء التجارب السريرية الناجحة. استطاعت أبوظبي أن تلعب دوراً محورياً في تطوير وتأكيد فاعلية علاجات واعدة بالتعاون مع العديد من المؤسَّسات المرموقة في العالم. واليوم، نشهد انطلاق تجارب سريرية جديدة في أبوظبي، لتواصل الإمارة مسيرتها في سبيل تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل أنحاء العالم».
وقد استطاعت دائرة الصحة – أبوظبي، خلال عام 2022، زيادة التجارب السريرية بنسبة 27%، لتصل إلى 71 تجربة، مقارنة بـ 56 تجربة في عام 2021. إضافة إلى ذلك، كانت الإمارات من أوائل الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19، حيث شهدت أكبر تجربة سريرية للقاح سينوفارم، والتي شارك فيها أكثر من 32 ألف متطوع.
وقد أكَّد الدكتور خالد مسلم، رئيس قسم الأبحاث في «برجيل»، أنه بدعم وبتشجيع دائرة الصحة – أبوظبي، أصبحت أبوظبي مرجعاً للأبحاث والابتكارات الرائدة، مشيراً إلى أنَّ مدينة برجيل الطبية تحرص على تحسين صحة ورفاهية المرضى من خلال إعطاء الأولوية والتركيز على أحدث التطورات في العلاج والتطوير والمشاركة النشطة في الأبحاث مع المؤسَّسات الرائدة في العالم. وأوضح أنَّ هذه الدراسات إذا حقَّقت نتائجها المرجوة ستكون ثورة علمية في علاج مرضى الثلاسيميا، حيث يمكن أن يلبّي الاحتياجات المزمنة للمرضى في الدولة والمنطقة.
ولفت الدكتور مسلم إلى أنَّ الوصول للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية جاء بعد أن حقَّقت المرحلتان الأولى والثانية نتائج مبشِّرة، حيث ستخضع المرحلة الثالثة لأحدث المعايير العالمية لإجراء التجارب السريرية. وستبدأ التجارب بإجراء الفحوصات اللازمة، ثمَّ تستمرُّ مدةَ 24 أسبوعاً لتجربة (ENERGIZE) و48 أسبوعاً لتجربة (ENERGIZE-T)، وبعد ذلك تنتقل التجارب إلى فترات علاج أساسية للحصول على نتائج أولية، تليها فترات تمديد مدتها 5 سنوات، وستشمل التجارب تقييمات سريرية ومخبرية وصور رنين مغناطيسية، والتي ستُجرَى في مدينة برجيل الطبية باستخدام أحدث التقنيات.
للمزيد من المعلومات حول المشاركة في التجارب، يمكن الاتصال بالرقم: 0564104317.