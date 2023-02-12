منصور بن زايد: علاقاتنا تاريخية مع تركمانستان

أبوظبي (وام)

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في قصر الإمارات، فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمانستان الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد، في بداية اللقاء، بفخامة قربان قولي بردي محمدوف والوفد المرافق له، مشيراً سُموّه إلى أنّ دولة الإمارات ترتبطُ بعلاقات تاريخية مع تركمانستان، شُيّدتْ على أسسٍ وثيقة في عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترسّختْ في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتواصل الازدهار والتطور في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يحرص على تعزيز هذه العلاقات والمُضيّ بها نحو آفاقٍ تنموية أوسع لما فيه مصلحة شعبيْ الدولتيْن الصديقتيْن.

وأشار سموه إلى الفرص التنمويّة الكثيرة والمُهمّة التي يُوفّرها التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان، بالنظر إلى إمكانات البلدين الاقتصادية الوفيرة، منوهاً إلى أهمية موقع تركمانستان ومواردها المُـتعدّدة، وما تُوفّره من بيئة استثمارية متميّزة، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية.

وأكد سموّه أهمية مشاركة القطاع الخاص في دولة الإمارات في تطوير هذه العلاقات وتنميتها، مُوجهاً سُموه بتشكيل لجنةٍ لبحث فرص الاستثمار، وتوسيع الشراكات بين البلدين، لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة.

وبحث سُمو الشيخ منصور بن زايد مع فخامة قربان قولي بردي محمدوف، خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان في قطاع الطاقة المتجددة، والمجال الماليّ والمصرفيّ، وخدمات النقل، إضافة إلى توسيعه وترسيخه في مختلف الميادين الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

بدوره، أعرب فخامة قربان قولي بردي محمدوف عن شكره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظيّ به، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وأشاد فخامته بالدور المحوريّ لدولة الإمارات في المجال الاستثماري والاقتصادي، وتَطوّر بنيتها التحتيّة وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، معرباً عن أمله في أن تكلل زيارته لدولة الإمارات بنتائج إيجابية تعزز من مستوى التعاون والشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة، والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في هذه المجال وتمنى لدولة الإمارات قيادةً وشعباً المزيد من التطور والتقدم والازدهار.

الحضور

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،

ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي فارس محمد أحمد

المزروعي المستشار في ديوان الرئاسة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق

أبوظبي للتنمية، وأحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان. كما حضر اللقاء من جانب تركمانستان، معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وعدد من كبار المسؤولين في تركمانستان.