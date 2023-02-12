بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات

أبوظبي (وام)

بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قام فخامة قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس مجلس الشعب في تركمانستان «أب الأمة»، بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 11-12 فبراير 2023.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي خاصةً في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وأشار الجانبان إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الطاقة ودعم الأنشطة والمشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الأنشطة الاستثمارية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة ودعم المشاريع والمبادرات ذات الصلة.

واتفق الجانبان أيضاً على أن تشارك شركات النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المراحل المقبلة من حقل غالكينيش العملاق في تركمانستان. وفي هذا السياق رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع الطاقة بين شركة الغاز الحكومية «تركمانغاز» وشركة (أدنوك). وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الشركتين فيما يتعلق بدراسة مشاريع الطاقة المحتملة في تركمانستان، والتنمية المشتركة للموارد الهيدروكربونية والتسويق اللاحق للمنتجات، فضلاً عن تطوير البنى التحتية لنقل الغاز.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لاتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الطاقة، ومجال توريد ونقل مواردها، وأشار الجانبان إلى أهمية تهيئة الظروف الاقتصادية والقانونية والتقنية بهدف تطوير مجال الطاقة وتنويع مصادرها في تركمانستان. وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أهمية تطوير موارد الطاقة بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما سلط الجانبان الضوء على الفرص السانحة وقدرات البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وأشارا إلى أهمية تطوير التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجيستية متعدد الوسائط على طول الطريق بين بحر قزوين والشرق الأوسط.

وتقدم رئيس مجلس الشعب في تركمانستان «أب الأمة»، قربان قولي بيردي محمدوف، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة، ودعا رئيس مجلس الشعب في تركمانستان بالنيابة عن رئيس تركمانستان، فخامة سيردار بيردي محمدوف، سموه لزيارة تركمانستان.