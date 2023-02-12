الإمارات تستشرف مستقبل العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسة وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسة تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

قادة ورؤساء

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول منهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية، فيما يتحدث فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسة عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

ويشارك فخامة بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس بكلمة رئيسة في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضاً مشاركة فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال جلسة رئيسة يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء، في حين يتحدث في اليوم نفسه وخلال جلسة رئيسة أخرى فخامة وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، عن عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق.

ويتحدث فخامة فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في جلسة خلال ثاني أيام القمة عن طرق تعزيز التنمية الاجتماعية لمستقبل مزدهر، كما يشارك فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسة، يتحدث فيها عن التجربة الإندونيسية في التميز الحكومي والإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.

رأس الخيمة بين الماضي وريادة المستقبل

ويشارك في جلسات القمة العالمية للحكومات من داخل الإمارات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، حيث يلقي كلمة رئيسة تحت عنوان: «رأس الخيمة... بين الماضي، الحاضر وريادة المستقبل»، يتحدث فيها عن تجربة الإمارة ضمن منظومة وتوجهات دولة الإمارات، متناولاً أهم عوامل نجاحها وتميزها. ويستعرض سموه أهم المحطات والدروس المستفادة خلال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.

التوجهات الاستراتيجية للفجيرة

ويشارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عبر جلسة بعنوان «التوجهات الاستراتيجية للفجيرة»، حيث يستعرض سموه برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. كما يلقي سموه الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطّة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

أسرة الجذور الراسخة

ويتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة رئيسة تحت عنوان «الإمارات.. أسرة الجذور الراسخة وآفاق المستقبل»، عن قيم المجتمع الإماراتي العريقة وقوة الترابط بين أبنائه، والتقاليد والطموحات المشتركة منذ القدم، ودور ذلك في بناء دولة الاتحاد القوية والوصول إلى مكانة عالمية مرموقة، وامتلاك القدرة على صياغة مستقبل أفضل لأبنائها والمشاركة الفعالة مع العالم في بناء الحضارة الإنسانية.

رؤساء حكومات

ويشهد الحدث مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من ضمنهم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، حيث يتحدث وعبر حلسة رئيسة عن رؤية بلاده لمستقبل العمل الحكومي وأهمية التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية. وتتحدث معالي نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، خلال كلمة رئيسة عن ملامح العمل المستقبلي وآفاق الارتقاء بأداء المؤسسات الرسمية في تونس. كما يشارك معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويشارك معالي رئيس وزراء دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة بكلمة رئيسة، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، ومعالي آنا برنابيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا، ومعالي أكيلبيك جاباروف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ومعالي إيراكلي غاريبا شفيل، رئيس وزراء جمهورية جورجيا.

نظام عالمي متغير

يفتتح فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، بجلسة تحمل عنوان 10 سنوات من التحولات. كما يشارك معاليه في عدد من الجلسات منها جلسة حوارية بين معاليه وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، يسلط ماسك الضوء فيها على مستقبل منصة تويتر بعد استحواذه عليها. كما يشارك معاليه في جلسة تحت عنوان الحكومات والنظام العالمي المتغير، مع راي داليو، المؤسس ل Bridgewater Associates. ويشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المكلف COP28، خلال جلسة رئيسة تحت عنوان المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28، يتحدث فيها عن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28. في حين يشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

التمويل المناخي

ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحدث عدداً كبيراً من الجلسات، حيث يتحدث البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جلسة تحت عنوان حالة العالم. وعن دور التمويل المناخي في بناء مستقبل مستدام، تدور جلسة معالي مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، فيما يستعرض معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

وفي جلسة يشهدها اليوم الأول تتحدث معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

فيما يكشف كل من جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسي بي جورناني، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لTech Mahindra، ود. راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي TIIوجورج أوليفر، الرئيس التنفيذي لJohnson Controls، عن توقعاتهم المستقبلية لعصر صناعي جديد.

ويشارك معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط الحضري وجودة الحياة في حكومة دبي والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في جلسة رئيسة في اليوم الأول تحت عنوان تعزيز جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري، بعد ذلك تتحدث في جلسة رئيسة معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي عن اقتصاد العالم ما بين تحديات جذرية وفرص نوعية.

الأتمتة ومستقبل العمل

ويشهد اليوم الأول مشاركة معالي د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بكلمة رئيسة، يتحدث بعدها في جلسة أخرى جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن الأتمتة ومستقبل العمل وهل بإمكان الحكومات حماية العاملين من البطالة. ويتحدث في جلسة أخرى كل من د. كريستيان بروخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لSiemens Energy، وآلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لGuggenheim Partners، وجيف ريسوم، الشريك والرئيس التنفيذي للابتكار لGehl People، وهيرو ميزونو، عضو مجلس إدارة تسلا، عن قضايا الاستدامة والعقبات التي تعترض تطبيقها.

ويلقي الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين في الشؤون الطبية بCNN كلمة جلسة رئيسة يتحدث فيها عن نظم صحية متكاملة لمستقبل خالٍ من الأمراض. ويشهد اليوم الأول انطلاق جلسات منتدى مستقبل السياسات، حيث تبحث أولى جلساته طرق إعادة تصميم السياسات للعصر الرقمي، بمشاركة إغناسيو غارسيا الفيس، الرئيس التنفيذي لArthur D. Little، فيما تحمل ثاني الجلسات عنوان 10 طرق ستغير فيها الروبوتات حياتنا اليومية، يشارك فيها بروفيسور هيروشي إيشيغورو من مختبرات هيروشي إيشيغورو في معهد أبحاث الاتصالات المتقدمة جامعة أوساكا. ويختتم المنتدى جلساته بجلسة تحت عنوان «تسريع وتيرة التكنولوجيا.. آفاق جديدة لصنع السياسات» يشارك فيها ويل آي آم، المؤسس والرئيس التنفيذي لFYI، وسوجاي جاسوا مؤسس WndrCo دوورون أفني من جوجل.

حوكمة متغيرات المستقبل

ويدشن منتدى حوكمة متغيرات المستقبل، أعماله خلال اليوم الأول من القمة، حيث يشهد جلسة بعنوان كيف سيتغير النظام العالمي في العقد القادم؟ يشارك فيها البروفيسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية، والدكتور سمير ساران رئيس Observer Research Foundation. بعدها ينظم المنتدى جلسة بعنوان «كيف نتخذ أفضل القرارات في عالم المتغيرات السريعة؟» يشارك فيها جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لGallup، وتسدل جلسة الاستقرار والحوكمة.. نظرة حول العقد المقبل، التي يشارك فيها بول دولان أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الستار على فعاليات المنتدى.

ويشهد اليوم الأول جلسة بعنوان «كيف تستطيع الحكومات التخطيط لمدن المستقبل؟» يشارك فيها باهراش باجريان الرئيس التنفيذي ل URB، وإنجن إياز الشريك المؤسس لAT.LYE، وجلسة بعنوان كيف نصمم المدن الذكية؟ يشارك فيها سايروس سيجاري، الرئيس التنفيذي ل UP.Partners والبروفيسور كارلوس مورينو الخبير الدولي في المدن الذكية.

أمن الطاقة

ويدشن المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسة المناخ فعالياته في اليوم الأول بكلمة افتتاحية لفريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

ويناقش المنتدى أمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية، بمشاركة ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لMercuria Energy Group ومانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي لSchneider Electric ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي في مصدر وفرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتشارك معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية للتكنولوجيا في عصر الاضطراب، مع يانوس بازستور المدير التنفيذي لمبادرة إدارة المناخ في كارنيغي وصوفيا هيلديبراند رئيس قطاع التكنولوجيا في أدنوك.

ويشهد اليوم الأول انطلاق جلسات منتدى الخبرات الخليجي، الذي يناقش مستقبل رأس المال البشري الحكومي في دول مجلس التعاون، وسبل النهوض به، وتمكين المواهب والكفاءات من مهارات المستقبل عبر عدد من الجلسات منها «حكومات المستقبل.. المواهب أساس الجاهزية»، و«العالم يتغير.. هل الحكومات الخليجية جاهزة للمستقبل؟»، و«منظومة إجادة: حوكمة الأداء لتمكين رؤية عمان 2040»، وعرض تجربة حكومة المملكة العربية السعودية، و«تنمية مهارات الموارد البشرية»، و«بيئة عمل المستقبل.. الجيل الجديد لأنظمة الموارد البشرية»، و«نظام التوظيف المركزي في حكومة دولة الكويت».

اليوم الأول

كما يشهد اليوم الأول تدشين جلسات منتدى التوازن بين الجنسين والذي يبحث جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي، كما يشهد ورشة عمل لتطوير مشروع المجلس العالمي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يستهدف تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.

ويشهد منتدى تبادل الخبرات الحكومية الذي تنطلق أعماله في اليوم الأول من القمة عدداً من الجلسات منها «الطريق نحو المستقبل.. تعزيز الأثر الحكومي» كما يتضمن المنتدى كلمة رئيسة يلقيها معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان.

وفي جلسة «إطلاق الطاقات الإبداعية وقدرات التصميم لدى قادة الحكومات» تتحدث معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، فيما يشارك خالد مصطفى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية في جلسة «نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية».

وتلقي معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات كلمة افتتاحية في منتدى أهداف التنمية المستدامة.

فيما يشارك الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «القيادة المؤثرة.. من التمويل الجماعي إلى التحول الاقتصادي».