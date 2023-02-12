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الإمارات

راشد النعيمي: دور الشباب أساسي في تطوير سردية المنطقة

راشد النعيمي
13 فبراير 2023 03:08

دبي (الاتحاد)

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن دور الشباب في قطاع الرياضة يسهم في تقديم الهوية العربية والانفتاح على الفرص المستقبلية، مؤكداً أن استثمار مؤسسات العمل الشبابي والحكومات في الرياضة هو استثمار مجدٍ يعزز التنويع الاقتصادي ويدعم التنمية المجتمعية والبشرية، ويجسد صورة إيجابية للشباب والإنسان العربي، ويرتقي بسمعة المنطقة العربية على الساحة العالمية.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الرئيسية معه ضمن أعمال «الاجتماع العربي للقيادات الشابة».
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في حوار مع الإعلامي فيصل بن حريز، إن استضافة المنطقة العربية للفعاليات الرياضية العالمية ترسل رسالة نفخر بها جميعاً، مفادها قدرة المنطقة على تنظيم فعاليات عالمية المستوى بأعلى المعايير والمقاييس التي تجعلها نموذجاً يحتذى به. ولفت إلى أن استضافة فعاليات مشابهة، مثل «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الذي ينعقد في نسخته الثانية برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تدعم تعزيز علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية وانطباعات العالم عنه، وتطوير سردية المنطقة العربية لتقديم انطباعات إيجابية، وإبراز دور الكفاءات والمواهب الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.
واعتبر أن تجربة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2022» في الدوحة، وكذلك تنظيم كأس «خليجي 25» في البصرة في العراق، و«كأس موسم الرياض» في المملكة العربية السعودية، بثّت الأمل في نفوس الشباب العربي بفرص جديدة للإنجاز في ميادين تنظيم الفعاليات والمناسبات عالمية المستوى. وأضاف: «شهدنا لوحات وقيماً مشرّفة تعكس الهوية والأخلاق والقيم العربية الأصيلة على أرض المستطيل الأخضر وفي المدرجات وخارج الملاعب في مناطق المشجعين والشوارع». وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الشباب قادر على تقديم سردية جديدة أكثر تأثيراً من خلال التمسك بالسمات والقيم والاعتزاز بالهوية والانطلاق منها للانفتاح على العالم والتفاعل مع الآخر على قاعدة الاحترام المتبادل.
ودعا إلى ضرورة تجاوز حسابات الربح والخسارة لدى الاستثمار في الإنسان والمستقبل، مبيناً أنه مبدأ أرسته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في نموذج تمكين الشباب، مشدداً على أن المهم هو الإرادة والعزيمة والإصرار والمثابرة والعمل المستمر.
تعزيز الرؤى الاستراتيجية في المنطقة.

راشد النعيمي
الإمارات
الشباب
مركز الشباب العربي
الاجتماع العربي للقيادات الشابة
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