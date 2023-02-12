شما المزروعي: رؤى الشباب مرجع للسياسات الحكومية والمؤسسات

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب للمناخ في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أن رؤى الشباب وقصص نجاحهم وتطلعاتهم وطموحاتهم تشكل مرجعية لحكومات المستقبل لتصميم ووضع سياسات واستراتيجيات شبابية فاعلة تمكّن الكوادر والمواهب الواعدة وتحقق المشاركة المؤثرة للشباب في التعريف بهويتهم وقدراتهم.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها معاليها في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الذي نظمه مركز الشباب العربي، واستضاف 200 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمتحدثين والخبراء والمختصين في العمل الشبابي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «القمة العالمية للحكومات» في دبي.

وقالت معاليها: «اخترنا في مركز الشباب العربي بقيادة وتوجيه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، أن نمكّن الشباب لبناء هويته والحفاظ على لغته العربية».

دراسة تجيب عن الأسئلة

وتساءلت معاليها: «الرواية التي يتناقلها عنا الآخرون، من أين جاءت؟ وكيف تكونت على مر السنين؟ هل نصدقها ونمضي، أم علينا العمل سوياً على إعادة بنائها وتجميلها ليس فقط كسرد جميل، بل كواقع ملموس يعبر عن علاقتها بهويتنا وثقافتنا ومعرفتنا؟».

وأوضحت معاليها أن مركز الشباب العربي توجّه خلال العام الماضي بهذه الأسئلة وغيرها للشباب مستفسراً منهم عن تعريف الشاب العربي، وقد جمع إجاباتهم ورؤاهم ضمن الدراسة التي ينشر نتائجها في نسخة هذا العام من الاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت عنوان «التطوّر السردي للهوية العربية».

نخبة

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تستضيف، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، فعاليات النسخة الثانية من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، بحضور وزراء الشباب وقادة مؤسسات العمل الشبابي، ونخبة من القيادات الشابة في المنطقة والعالم. وتسلط هذه النسخة الضوء على ثنائية الهوية واللغة العربية، وأهمية تعزيز ارتباط الشباب بهما للارتقاء بسرد الحكاية وبصورة الإنسان العربي.

المرتبط بقيمه ولغته

وقالت المزروعي مخاطبة الشباب: «بعد أشهر من البحث والدراسة جاءت الإجابة واضحة، فالشباب العربي هو من واجه الأزمات والنزاعات بصلابة، وأسس المشاريع، ووصل إلى المريخ، وهو المثابر، الشهم، الكريم، الطموح، المكافح، هو الأصيل، هو المرتبط بقيمه ولغته، رغم كل التحديات، والذي يقدم نماذج مشرفة اليوم في العمل الميداني والتطوع ودعم المنكوبين ضحايا الكوارث والأزمات مجسداً أسمى صور القيم العربية بما فيها من سمات إنسانية وعطاء وتعاضد».

ودعت معاليها إلى توفير كل الإمكانات للشباب العربي كي يكون البطل في كتابة قصته وسرديته، وتقديم هويته بقيمها الإنسانية العليا وتسامحها وطموحها وتفاؤلها. وقالت معاليها: «آن الأوان للشاب العربي أن يمسك بقلمه ليكتب فصول روايته بنفسه، ونحن هنا لندعمه ليكون الحل لا المشكلة، ليكون المنتج لا المستهلك، ليكون المبادر وليس المتلقي، ليكون بطل روايته». وتوجهت معاليها للحضور في الاجتماع العربي للقيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم بالقول: «أتمنى منكم أن تشاركونا في بناء هذا السرد الجديد الذي اختاره الشباب العربي لأنفسهم، لينهضوا بمجتمعاتهم وأوطانهم».

القمة منصة مهمة

أثنى معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المبادرات العربية من أجل تعزيز عمل الشباب العربي، مشيراً إلى الدور المهم لمركز الشباب العربي كمنصة مهمة للنماذج الشبابية العربية الريادية.

وقال معاليه على هامش مشاركته في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «القمة العالمية للحكومات» في دبي - إن القمة منصة مهمة لأكثر من 20 وزير شباب عربي لتعزيز التواصل وتوجيه خطاب مباشر إلى الشباب العربي وتوضيح مساعي بلادهم في تكوين استراتيجية تعزز تمكين الشباب العربي.

وأشار معاليه، إلى التكامل بين أدوار الشباب والحكومات العربية من أجل الوصول لصيغة تفاهمية بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية المحافظة على الهوية العربية واللغة العربية وهما المحوران الأساسيان للدورة الحالية من اجتماع وزراء الشباب العرب، مع ضرورة تقديم حزمة من الحلول الاستراتيجية لاستيعاب الطاقات الإبداعية لهؤلاء الشباب.

