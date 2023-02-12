في اجتماع القيادات الشابة.. استعراض عوامل تمكين القادة الشباب

دبي (الاتحاد)

أكد خبراء العمل الشبابي العربي الذين شاركوا في سلسلة جلسات الشباب القائد ضمن «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» بالقمة العالمية للحكومات بدبي أهمية دور كل القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي، في تمكين الشباب وصناعة الفرص التي تمكّنه من قيادة مسارات المستقبل.

وعرضت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، تجربة بلادها في تمكين الشباب القائد، مؤكدةً أن برنامج «لامع» لتمكين الشباب بدأت قصته في القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أربع سنوات بنقاش مثمر حول كيفية بناء المجتمعات البحرينية والإماراتية والخليجية والعربية بناء على الإيجابية والإيمان والأمل.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن الأجندة الوطنية للشباب في دولة الإمارات كان لها طموح كبير يعكس رؤية القيادة الرشيدة، وترجمتها المجالس الشبابية وهي تستفيد من منظومة شراكات ممتدة تصل القطاعين الحكومي والخاص بمؤسسات النفع العام بهدف إشراك الجميع في هذه المنظومة الداعمة للشباب. من جهتها، قدمت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تجربتها ضمن أول مجلس شبابي عام 2016، مبينة أن المجالس الشبابية في دولة الإمارات تبني على مخرجات وإنجازات المجالس التي سبقتها ويمكن لأي دولة أن تتبنى هذا النموذج.

من جانبه، شرح الدكتور عبدالله بن أحمد الشيخ، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في القيادة العامة لشرطة دبي، أن منظومة المجالس الشبابية تمكّن البعثات العلمية للشباب إلى مختلف دول العالم وتجعل منهم سفراء لأوطانهم بأخلاقهم ومبادئهم وثقافتهم وهويتهم.

من جهتها، عرضت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية لتجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب بجمهورية مصر العربية، مبينةً أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كان هو البداية لمسار تمكيني شبابي ناجح في جمهورية مصر العربية.

أما تجربة المملكة العربية السعودية في تمكين الشباب، فعرضها عثمان المعمر، رئيس قمة «Y20» للشباب.

تجربة سلطنة عُمان

قدم زيد السلماني، المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان تجربة السلطنة في تمكين الشباب القائد وتعزيز قدراته قائلاً إن 16 ألف شاب وشابة شاركوا في صياغة رؤية عُمان 2040.

وبيّن السلماني أنه يتم حالياً العمل على إنشاء خمسة فروع جديدة لمركز الشباب بسلطنة عُمان، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2022. وأوضح أن المركز استطاع خلال عام 2022 الوصول إلى 26,770 مستفيداً.