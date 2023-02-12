تجارب للإبداع الشبابي تبدأ من  الحرف والمحتوى لتصل إلى الفضاء

دبي (الاتحاد)

قدّم مجموعة من الخبراء والمختصين الذين شاركوا في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» المنعقد ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات» سلسلة تجارب نوعية جمعت بين علوم الفضاء وصناعة المحتوى الرقمي المؤثر وتنمية السلوك الإنساني وفنون الإدارة والحوار وبحوث تعليم اللغة العربية، سلطت الضوء على قدرات الشباب وإمكاناتهم والفرص التي يمكنهم صناعتها إذا ما توفر لهم الدعم اللازم والموارد.

وعرض الدكتور عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، تجربة «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» (مسبار الأمل) الذي حمل العرب إلى المريخ، وأثبت أن الشباب العربي قادر وبجدارة على إثراء المعرفة والمساهمة في المجتمع العلمي العالمي.

وقال الدكتور عمران شرف: «في نهاية عام 2013 التقى بنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طالباً أن نبدأ مشروعاً يبعث الأمل في الشباب العربي في منطقة كانت عبر العصور والحضارات مهداً للعلوم والبحوث».

بدوره، قال الدكتور محمد النغيمش، الكاتب والباحث المتخصص في الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«الروافد الاستشارية»: في ثقافتنا العربية أشياء جميلة بسيطة قد لا ننتبه إليها كالمجلس الدائري أو الطاولة المستديرة الذي تمنح الجميع قيمة متساوية على الطاولة.

من جانبه عرض الإعلامي أحمد غندور لكيفية تطوير المحتوى لتعزيز الصورة، معدداً المكوّنات والتقنيات المطلوبة لإعداد المحتوى الرقمي المؤثر الذي يصل ويشرك الشباب.

من جهته، قدّم الدكتور خالد غطاس، المؤثر والمتخصص في السلوك البشري، تصوراً لقيمة السرد القصصي في تشكيل الهوية والسمعة للشباب العربي في عالم سريع التغيّر.