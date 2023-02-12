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منتدى المالية للدول العربية يعتمد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية

منتدى المالية للدول العربية يعتمد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية
13 فبراير 2023 03:07

سامي عبد الرؤوف (دبي)

 اعتمد المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص»، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.
وافتتح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أعمال الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، بحضور كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب معالي الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، والسادة رؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته، نقل معالي محمد الحسيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمامه ورعايته الكريمة لاستضافة المنتدى في نسخته السابعة ضمن إطار القمة العالمية للحكومات، وكذلك تحيات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وتمنياته لجميع المشاركين بإقامة طيبة، والنجاح للمنتدى والخروج بتوصيات تدعم التنمية الاقتصادية في دولنا العربية، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.
وقال معاليه: «يعتبر منتدى المالية العامة للدول العربية منصة رائدة لتبادل الخبرات والحوار حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل أكبر، إذ يعد المنتدى فرصة مهمة للتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية». 
وجدد معاليه، من خلال المنتدى، حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات والتجارب التنموية المتعددة الجوانب مع مختلف الدول، والتي استطاعت من خلالها الدولة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يقدر بنحو 5.9% خلال عام 2022 مقارنة بـ 4.7% في العام السابق «حسب تقرير البنك الدولي»، فضلاً عن ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 6.1% في عام 2022، كما تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال منتصف عام 2022. 
وأوضح معاليه إلى أن الريادة في السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات قد أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ جاءت الدولة بين الدول الـ 10 الكبار في أكثر من 28 مؤشراً، من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2022 في مختلف قطاعات المالية والاقتصاد والتجارة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار. 

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جلسات المنتدى 
تضمن المنتدى أربع جلسات حوارية الأولى بعنوان «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي»، وناقشت التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية. أما الجلسة الثانية «إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ»، فقد ركزت على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات، والفرص المرتبطة بتغير المناخ. 
وترأس الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وتناولت الجلسة الثالثة «إدارة مخاطر السياسة المالية» نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية، أما الجلسة الرابعة بعنوان «تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية»، فقد ألقت الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي والذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.

منتدى المالية العربي
التنمية الاقتصادية
صندوق النقد العربي
صندوق النقد الدولي
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