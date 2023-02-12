«إيكوناريو» نبتة ميكانيكية تدمج علم البيانات بالتجهيز الفني

دينا جوني (دبي)

تتوسط الباحة الخارجية لموقع القمة العالمية للحكومات، شتلة معدنية بيضاء ضخمة مثبتة على منصة خشبية. بحركة ميكانيكية، تعلو الشتلة وأوراقها الثلاث، وتنخفض ببطء شديد، لتحيل الناظر من زوار القمة إلى تأمل المعنى من ذاك التكرار في الارتفاع والهبوط، وربطه بعنوان العمل: «إيكوناريو».

يقوم هذا العمل الفني الذي أبدعه ثيجز بيرستيكر، على 5000 من بيانات البحوث والدراسات التي جمعت بالتعاون مع علماء من متحف التاريخ الطبيعي. أما الهدف، فتقول صوفي ديكروم مديرة «استديو ووفن» في هولندا لـ«الاتحاد»، هو بناء رابط عاطفي بين الجمهور وبين حالة التنوع البيولوجي في المستقبل، التي تحددها ممارسات وسياسات اليوم.

يعلو التجهيز الفني «إيكوناريو» على ارتفاع 5.5 متر، ليلحظ الجمهور أن فهم التحديات البيئية المقبلة، وبناء السياسات الناظمة السليمة، يرفع من إمكانية الحفاظ على التنوع البيولوجي والبشرية إلى أقصى حدودها. أما الاستهتار بالمسار المستدام فلن يؤدي خلال الأعوام الثلاثين المقبلة إلا إلى خفوت التنوع البيولوجي وتراجعه ببطءٍ تدريجي يؤدي إلى التهديد الحتمي لبقاء الأنواع والأنظمة البيئية، وبالتالي الحضارة الإنسانية ككل.

وقالت إنه تم عرض العمل الفني في دورة سابقة من قمة الأمم المتحدة للتنوع البيئي والبيولوجي في مونتريال-كندا، ويسافر حول المتاحف في جميع أنحاء العالم لعرض موضوع التنوع البيولوجي، وهو اليوم موجود في قلب أهم قمة حكومية تُعقد منذ سنوات.

وقالت إن هذا المصنع الحركي، يمثل رسالة الفنان ثيجز بيرستيكر التي استعرضها أيضاً في عدد من المحاضرات على منصة TED، بالإضافة إلى عدد آخر من أعماله الفنية في المتاحف البارزة في جميع أنحاء العالم، والتي يجمع من خلالها بين العلم والفن لفهم التحديات البيئية المقبلة.

الواقع الهش للتنوع البيولوجي تمثله أوراق الشتلة التي تبدو للناظر أنها على وشك أن تُلوى وتنكسر بفعل حركة الهواء في الخارج. الفكرة نابعة من مؤشر سلامة التنوع البيولوجي (BII)، وهو مقياس أنتجه متحف التاريخ الطبيعي الذي جمع آلاف مجموعات البيانات الخاصة بالتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.

وشرحت أنBII يعتبر نهجاً صارماً لتقدير فقدان التنوع البيولوجي من خلال البيانات التي يجمعها حول النظم الإيكولوجية والأضرار التي يسببها الإنسان، لافتة أن وجود هذا العمل في القمة العالمية للحكومات، وقبل شهور من استضافة دولة الإمارات لـ«كوب 28»، يمكن أن يحدث فارقاً.

وقالت ديكروم إن بيرستيكر أنجز العمل بالتعاون مع العالمين أندي بورفيس وأدريانا دي بالما، وهم قاموا جميعاً بدمج نواتج العلم والتصور الفني بسلاسة، لتحويل السياسة المجردة والحوكمة إلى تجهيز يقرّب الواقع من الجمهور، إذ يترجم العمل الفني البيانات العلمية وسيساعد في تحويل الالتزامات المجرّدة إلى تجارب ملموسة ومفهومة ومرئية.