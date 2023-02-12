خريطة تفاعلية لـ 216 مدرسة خاصة بدبي

دبي (الاتحاد)

على هامش اجتماعات أهداف التنمية المستدامة في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، تمّ عرض خريطة رقمية تفاعلية تستهدف قطاع التعليم الخاص في دبي، وتظهر الخريطة الجديدة أماكن توزع المدارس الخاصة البالغ عددها 216، والتي تضم 326 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وقال المهندس أحمد الحسيني المشارك في تطوير الخريطة والتي عرضها خلال الاجتماع الخاص بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم، أن الخريطة تتميز بالمزايا التي تسهّل البحث على المستثمرين، وأصحاب القرار، وأولياء الأمور، والمهتمين بشكل عام.

فمن خلال المزايا المتوفرة، يمكن بسهولة التنقل بين خاصيات البحث والتي تساعد في العثور على المدرسة بناء على الموقع الجغرافي، أو تقييم الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية المستدامة، أو الرسوم المدرسية، أو المنهج التعليمي، بالإضافة إلى تقييم المجتمع للمدرسة نفسها. كما تساعد الخريطة على إيجاد نطاق المناطق السكنية المحيطة بالمدرسة على بعد 2 و5 كلم مربع.

وأوضح أن هذا التطبيق من شأنه مساعدة المستثمرين على رصد المناطق التي لا تتواجد فيها المدارس بالشكل المطلوب، أو تعاني من عجز في تلبية طلب المنطقة السكنية، وأنه تمّ عرض الخريطة التفاعلية على هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على أن يتم تعميمها للاستخدام العام عند الحصول على الموافقة والترخيص.