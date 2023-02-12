الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خريطة تفاعلية لـ 216 مدرسة خاصة بدبي

الحسيني يستعرض الخريطة التفاعلية (الاتحاد)
13 فبراير 2023 03:07

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تستشرف مستقبل العمل الحكومي
حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات تجسد رؤية محمد بن راشد

على هامش اجتماعات أهداف التنمية المستدامة في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، تمّ عرض خريطة رقمية تفاعلية تستهدف قطاع التعليم الخاص في دبي، وتظهر الخريطة الجديدة أماكن توزع المدارس الخاصة البالغ عددها 216، والتي تضم 326 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وقال المهندس أحمد الحسيني المشارك في تطوير الخريطة والتي عرضها خلال الاجتماع الخاص بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم، أن الخريطة تتميز بالمزايا التي تسهّل البحث على المستثمرين، وأصحاب القرار، وأولياء الأمور، والمهتمين بشكل عام. 
فمن خلال المزايا المتوفرة، يمكن بسهولة التنقل بين خاصيات البحث والتي تساعد في العثور على المدرسة بناء على الموقع الجغرافي، أو تقييم الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية المستدامة، أو الرسوم المدرسية، أو المنهج التعليمي، بالإضافة إلى تقييم المجتمع للمدرسة نفسها.  كما تساعد الخريطة على إيجاد نطاق المناطق السكنية المحيطة بالمدرسة على بعد 2 و5 كلم مربع. 
وأوضح أن هذا التطبيق من شأنه مساعدة المستثمرين على رصد المناطق التي لا تتواجد فيها المدارس بالشكل المطلوب، أو تعاني من عجز في تلبية طلب المنطقة السكنية، وأنه تمّ عرض الخريطة التفاعلية على هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على أن يتم تعميمها للاستخدام العام عند الحصول على الموافقة والترخيص.

دبي
التنمية المستدامة
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
فرق الإغاثة والإنقاذ الإماراتية خلال عمليات الإنقاذ (تصوير: عادل النعيمي)
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©