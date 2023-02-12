«الهلال الأحمر» تواصل استقبال المساعدات

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مراكز تسلم التبرعات العينية التي حددتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدولة، إقبال المتبرعين من المواطنين والمقيمين ممن جادوا بما لديهم من مواد غذائية، ومواد صحية وملابس وبطانيات، لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا.

وتواصل حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، استقبالها للتبرعات المالية والعينية، من خلالها وعبر الهيئات والمؤسسات الخيرية التي انضمت للحملة.

وجاءت حملة «جسور الخير» كجزء من عملية الإغاثة الكبرى «الفارس الشهم 2» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإنقاذ الأرواح وتخفيف المصاب على آلاف المتضررين وملايين المهددين بتداعيات الكارثة في كل من سوريا وتركيا.

وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 47 موقعاً في مختلف مناطق الدولة لتلقي التبرعات العينية، والمتمثلة في أبوظبي بمقر مركز «الهيئة»، مقابل الكارفور شارع المطار، كرفان المارينا مول، مقابل جمعية بني ياس - الشهامة، شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، مدينة خليفة خلف المحلات التجارية، مدينة بني ياس بجانب اللولو هايبر ماركت، الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس. وفي العين، سيكون تسلم العينات في مقر المركز بمدينة العين، ومستودعات المركز بالمدينة في منطقة المرخانية. وفي الظفرة، يمكن تسلم المساعدات العينية في كل من مقر المركز، ومكتب الظنة، مكتب مدينة ليوا، مكتب السلع، مكتب دلما ومكتب المرفأ. وفي دبي، يتم تسلم المساعدات العينية في كل من مقر مركز «الهيئة» في دبي، القرهود «أم الزمول»، مستودعات المركز في «القوز».

وفي الشارقة في مقر المركز، ومكتب «الهيئة» النخيلات، جمعية الشارقة التعاونية حلوان، جمعية الشارقة التعاونية في الذيد، اللولو هايبر ماركت في الحزانة.

وفي الفجيرة في مقر المركز، وقاعة البستان في الفجيرة، ومجلس مسافي - دبا الفجيرة، ومجلس البدية، مدرسة إمامة بنت العاص - خورفكان، أرض المعارض- دبا الفجيرة.

وفي مركز أم القيوين، في إمارة أم القيوين. وفي عجمان، يتم تسلم التبرعات العينية في كل من مقر المركز بالإمارة، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، سيتي سنتر عجمان، جمعية أسواق عجمان - الجرف، جميعة أسواق عجمان - الرملية.

وفي رأس الخيمة، يتم تسلم المساعدات في مقر المركز، كرفان الشعم في مستشفى الشعم القديم، كرفان معيريض بالقرب من مصلى العيد، كرفان الهلال الحصن شارع الكويتي، رامز هايبر ماركت- الظيت، المنار مول - المدخل الشرقي، الحمر مول المدخل الرئيسي، النعيم - ستي سنتر، راك مول - اللولو هايبر ماركت، وفي الرمس - جمعية رأس الخيمة التعاونية. وفيما يخص التبرعات المالية، أوضحت «الهيئة» أنه يمكن استقبال مساعدات الخيرين المالية من خلال منصات ومنافذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتمثلة في الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي «الهيئة» في نحو 175 موقعاً على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.

تعاون

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استمرار حملة «جسور الخير» لإعانة المتضررين في سوريا وتركيا، ما يتطلب تعاون جميع أطياف المجتمع في الدولة، والمساعدة بالتبرعات العينية والمالية، مؤكدة أن التبرعات المالية يسهل التعامل معها أكثر من العينية، حيث تتيح شراء المستلزمات من المواد الغذائية والأدوية، والأدوات الصحية، والملابس من الدول المتضررة نفسها، بما يختصر وقت الشحن وتعبئة المساعدات.