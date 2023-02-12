70  ألف شخص استفادوا من  «افحص»

منى الحمودي (أبوظبي)

كشف مركز أبوظبي للصحة العامة، عن إجراء الفحص الشامل لـ 70 ألف شخص من حاملي بطاقة من الفئة المستهدفة لبرنامج «افحص» للكشف الدوري الشامل عن الأمراض ومعالجتها في وقت مبكر.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، أنه تم إطلاق برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» في يونيو 2022، وهو مخصص لحاملي بطاقة ثقة من عمر 18 سنة حتى 75 سنة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي تعتبر تحديا عالميا ومحليا وأكثر مسبب للوفيات.

وقالت «أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج «افحص» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويمكن للمواطنين حاملي بطاقة ثقة من عمر 18 عاماً وما فوق، الاستفادة من الخدمات الصحية والفحص الطبي المتكامل الذي يقدمه البرنامج عن طريق التوجه لأجراء الفحوصات المجانية والمقدمة في أكثر من 140 مركزاً طبياً متخصصاً في أنحاء إمارة أبوظبي لمزودي الخدمات الصحية في المرافق التابعة لشركة صحة، ومبادلة للرعاية الصحية، وميديكلينيك ومجموعة برجيل القابضة، ومستشفى ان ام سي.

وأشارت إلى أن البرنامج يقوم بشكل رئيس بإجراء فحوصات طبية شاملة للكشف المبكر عن أية أمراض مزمنة قد تهدد صحة الأفراد، وبالتالي الوصول لخفض معدل الوفيات، ويشتمل البرنامج على فحوصات دقيقة بمعايير عالمية أثبتت فعاليتها في إظهار أية أعراض أولية. منوهةً أنه تم إطلاق البرنامج بآلية طوعية لجميع أفراد المجتمع من الفئة المستهدفة بحيث يتم استقطاب المشاركين من قبل مقدمي الخدمات، في حال زياراتهم لمراكز الخدمات الصحية الخمس المشاركة في تقديم البرنامج لأية أسباب، بالإضافة إلى الحملة التوعوية المكثفة والمشاركات في البرامج والأنشطة المجتمعية لاستقطاب المشاركين.

أمراض القلب والأوعية الدموية

ولفتت إلى أن من بين الفحوصات التي تتم ضمن البرنامج، فحص أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطورة المرتبطة بما فيها السكري وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والسمنة وزيادة الوزن والتدخين بالإضافة إلى تمدد الأوعية الدموية بشريان الأبهر البطني، الكشف عن السرطانات الأكثر شيوعا، الصحة النفسية، الأمراض العضلية والهيكلية، صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى فحص صحة كبار المواطنين، كما تم تخصيص تقييمات شاملة للأعراض المبكرة التي توضح إمكانية حدوث أزمات صحية مستقبلية، كما تم الحرص على أن تكون هذه التقييمات الصحية مناسبة لكل فئة عمرية ونوع الجنس مع مراعاة احتياجات الجسم.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي يتم إجراؤها تكون بحسب الفئة العمرية والجنس، وبالنسبة للفئة العمرية الأولى من عمر 18 - 24 عاماً ويجرى لها فحوصات دم لقياس عوامل الخطورة بالنسبة لأمراض القلب والشرايين وقياس كتلة الجسم وضغط الدم ونسبة السكر التراكمي وعمل الكلى ونسبة الدهون بشكل عام وسلامة الأسنان بالإضافة إلى استكشاف نمط الحياة للمواطن من ناحية الأكل والرياضة والتدخين، والصحة النفسية. أما الفئة العمرية من 25 – 39 عاماً يتم إجراء كافة الفحوصات المقررة للفئة العمرية الأولى بالإضافة إلى فحصوات سرطان عنق الرحم بالنسبة للسيدات، والفئة العمرية من 40 – 75 ويتم إجراء كافة الفحوصات بالإضافة إلى فحص سرطان الثدي بالنسبة للنساء، وفحص سرطان القولون المستقيم للرجال والنساء والفحص المناعي، وفحص صحة العظام، وغيرها من الفحوصات المتخصصة.

رفع جودة الحياة

حول أكثر الأمراض شيوعاً، أفادت الدكتورة أمنيات الهاجري أن عوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية كالسكري والكوليسترول والسرطانات كما هو معروف محلياً وعالمياً، هي مؤشرات انتشار بعض الأمراض، وفي حال اكتشاف أي عوامل خطورة أو أمراض يتم تحويل المراجع إلى المختصين من مزودي الرعاية الصحية لمساعدتهم في التغلب عليها ومعالجتها خلال مدة لا تتعدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. مشيرةً إلى أن أهمية برنامج «افحص» تكمُن في توجيه الفرد من خلال نتائج تقريره الطبي إلى الأساليب العلاجية المناسبة لحالته الصحية، كما يحتوي هذا البرنامج على مساعدات ونصائح تساهم في رفع جودة الحياة الصحية للأفراد.

وذكرت الدكتورة أمنيات الهاجرين مزايا برنامج «افحص» الذي يوفر تقرير طبي متكامل يوضح نتائج الفحص الدوري الشامل الخاص بالشخص في مدة لا تتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء الفحوصات، ويتضمن التقرير عرضاً مفصلاً من المركز الطبي المرخّص الذي أجريت فيه هذه الفحوصات.