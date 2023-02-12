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إنقاذ أصابع فتاة من البتر بعلاج الأكسجين النقي المضغوط

يد الفتاة بعد العلاج (من المصدر)
13 فبراير 2023 03:06

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

تعرضت فتاة مواطنة تبلغ من العمر 13 عاماً إلى كسور متعددة في عظام الأصابع الثلاثة الوسطى، وإصابة شديدة في الأوعية الدموية، نتيجة سقوط طاولة رخامية ضخمة على يدها، وبعد ساعات قليلة من الحادثة بدأ لون الأنسجة في التحول إلى اللون الأزرق بسبب عدم تغذية الدم إلى الأصابع، مما يزيد من احتمال الإصابة بالغرغرينا والاضطرار إلى بتر الأصابع.
وقال الدكتور مهاب شافعي اختصاصي العلاج بالأكسجين عالي الضغط في مشفى برجيل دارك: بعد استقبال الفتاة في قسم الطوارئ، واجراء الكشف، خضعت لعملية جراحية عاجلة لعلاج الكسور المتعددة والأوتار، ومن ثم تم البدء بالعلاج عن طريق غرفة الأكسجين النقي عالي الضغط على الفور من أجل إعادة تغذية الأكسجين والدم إلى الأصابع. 
وأوضح اختصاصي العلاج بالأكسجين عالي الضغط: يزيد العلاج بالأكسجين النقي عالي الضغط قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين وزياده نسبة تركيزه في الدم من 15 إلى 20 ضعفاً تركيزه في حالات التنفس العادي، وقد أجرت 10 جلسات من هذا العلاج الفريد، من أجل إنقاذ أنسجة أصابعها واستعادة تدفق الدم والأكسجين لإنقاذ أنسجة الأصابع. 
 وأضاف: كان من الممكن أن تفشل محاولة إنقاذ الأصابع إذا لم يتم إمداد الأنسجة المصابة بالدم والأكسجين الكافي في أسرع وقت، لأن توصيل الدم والأكسجين للأصابع كان شبه مقطوع بالكامل، وبالتالي فإن العمليات المماثلة تحتاج إلى سرعة التدخل بالعلاج بالأكسجين تحت الضغط لزيادة نسب النجاح بدرجات مبهرة، ولتجنب المضاعفات الخطيرة والتي تصل إلى البتر في أحيان كثيرة. 
من جهتها، أعربت أسرة الفتاة عن خالص امتنانها للدكتور مهاب شافعي وفريق مشفى برجيل دارك لإنقاذ مستقبل طفلتهم، لأنها كان يمكن أن تمضي جل حياتها بإعاقة دائمة، مما يؤثر على مستقبلها ونفسيتها. 

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أسلوب علاجي
المعالجة بالأكسجين عالي الضغط، هو أسلوب علاجي طبي يستخدم مستويات مرتفعة وعالية من غاز الأكسجين بشكل أكبر مما هو عليه في الضغط الجوي. يصنف هذا النوع من العلاج على العموم تحت اسم التطبيب بالضغط العالي؛ إذ يوضع المريض في حجرة تدعى حجرة الضغط العالي تُزوَّد 100% بغاز الأكسجين، ويقوم بمراقبتها أحد أفراد الطاقم الطبي المدربين. يستخدم هذا الأسلوب لعلاج حالات مرضيّة مثل التسمم بأحادي أكسيد الكربون والغرغرينا الغازيّة (أو الموات الغازي) ومرض تخفيف الضغط.

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