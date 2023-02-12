جراحة دقيقة بـ«الأورطي» تنقذ حياة ثمانيني

الشارقة (الاتحاد)

نجح أطباء مستشفى الجامعة بالشارقة في إنقاذ حياة مريض في الثمانين من عمره من خلال إجراء جراحة دقيقة ونادرة بالشريان بالأورطي. وقال الدكتور ساهر عرعور، استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الجامعة بالشارقة، إن:«قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة بالشارقة استقبل مريضاً ثمانيني العمر وكان يعاني من نزف بولي نتيجة حصوات وعند فحصه تبين أن المريض يعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن، كما أن نبض الشريان الأورطي كان واضحاً، حيث نُقل المريض إلى قسم الأشعة التشخيصية وتم فحصه بالموجات فوق الصوتية، وكذلك فُحص بالأشعة المقطعية دون استخدام الحقن بالصبغات، نظراً لأن المريض يعاني من الفشل الكلوي الذي يمنع هذا الحقن التشخيصي»، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة نجح في تحديد أبعاد انتفاخ في جدار الشريان الأورطي نتيجة ضعف وتكلس في أنسجته، وتراوحت الأبعاد بين 60 و70 مليمتراً. وقد أجرى الفريق جراحة أقل توغلاً بفتحة بسيطة من دون قطع كبير أو نزف شديد في البطن، كما قضى المريض فترة نقاهة قصيرة بعد الجراحة وعاد لبيته في صحة جيدة بعد نجاح الجراحة. وفي السياق ذاته قال البروفيسور الدكتور حكم ياسين، المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «لدينا كفاءات طبية تعمل في تخصصات مختلفة وقادرة على توظيف كفاءاتهم في إطار الفريق الواحد، مما يزيد من كفاءة التشخيص وفاعلية العلاجات المقدمة، كما أنهم قادرون على خوض التحديات لإنقاذ حياة المرضى بإجراء جراحات مختلفة وقد تكون معقدة.