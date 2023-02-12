الإمارات تستضيف «خبراء الأمم المتحدة» لإدارة «الجغرافية المكانية»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والذي يُعقد في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

ويشهد الاجتماع مشاركة 45 مختصاً في القطاع من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، كما يستقطب حضور مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين العاملين في مجال البيانات الجغرافية لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنشآت الدولية لتسليط الضوء على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.

وتعد استضافة هذا الاجتماع، والذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها الرائدة وجهودها الحثيثة للارتقاء بقطاع البيانات المكانية على مستوى المنطقة، والذي يعتبر محوراً من المحاور الاستراتيجية التي تُسهم في مسيرة التطوير الشاملة لمختلف الدول، إلى جانب تسليط الضوء على دور دولة الإمارات الفاعل بتعزيز سبل التعاون المشترك بين مختلف الدول العربية في وضع حلول مبتكرة للارتقاء بقطاع البيانات المكانية والجغرافية على مستوى الدولة والمنطقة ككل. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً عدة تشمل إقرار جدول أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية، ومناقشة التقرير السنوي للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية، والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن آليات تعزيز جوانب البحث العلمي في الجامعات لتشجيع المرأة على الانخراط في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف، وتسليط الضوء على الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، والبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، وإطار المرجع الجيوديسي، وتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.

وقبيل الاجتماع عُقدت ورشة عمل أمس قدمها خبراء من الأمم المتحدة في مجال المعلومات الجيومكانية، وتختتم اليوم تحت عنوان «الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية»، وتسلط الورشة الضوء على الدراسات الممكنة نحو تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية في خطوة تعزز سبل التعاون بين الدول لإيجاد حلول جذرية تدعم قطاع البيانات الجغرافية كما تشارك هذه الورشة الجهات المرتبطة بالبيانات المكانية من القطاع الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة. وقال حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «نفخر باستضافة الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وورشة العمل الإقليمية في دولة الإمارات، وهو ما يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها الدولة في مجال تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة للبيانات المكانية والجغرافية، حيث يتيح هذا الحدث الفرصة لنا لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الدول العربية في مجال استخدام وتطوير المعلومات الجغرافية المكانية، ومناقشة العديد من الموضوعات عالية الأهمية على مستوى القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات لإيجاد الحلول المبتكرة لتطوير قطاع البيانات المكانية الذي سيسهم بدوره في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة».

بنية تحتية

أضاف حامد خميس الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متميزة تتكامل عناصرها فيما بينها، وتدعمها البيانات المكانية التي تتنوع مصادرها من البيئة إلى الفضاء، ويأتي ذلك نتيجة لاستثمار الدولة بشكل فاعل في هذا المجال خلال العقدين الماضيين، كما تتمتع بتجربة رائدة في تمكين المرأة في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية، وإدارة وتطوير المعلومات الجغرافية والشبكات الجيوديسية، وهو ما نتطلع لتسليط الضوء عليه خلال الاجتماع العاشر للجنة».