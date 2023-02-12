5 آلاف منتسب لبرنامج تعليمي من «حمدان بن محمد الذكية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن انضمام 5 آلاف منتسب لبرنامجها التدريبي المجاني للتعريف باستخدامات روبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، وذلك خلال أسبوعين من إطلاقه عبر «الحرم السحابي». ويقدم البرنامج التدريبي عرضاً عن هذه الأداة وآليات عملها ومجالات استخدامها ضمن البيئات التعليمية، حيث إنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج نموذجٍ لغوي مشابه للنصوص التي يصوغها الإنسان. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوجهات الحكومية لدراسة تأثير (تشات جي بي تي) والتقنيات المماثلة على مجموعة من القطاعات من أبرزها التعليم. وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «اتخذت الجامعة خطوة استباقية في تبني أحدث التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تشكل محوراً رئيساً في منظومتنا التعليمية، ونواصل الدعم المستمر لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة المرتكزة على استشراف المستقبل والاستعداد للتحديات وتطويعها لخدمة العلم والمعرفة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي ومنصة اختبار مفتوحة للتكنولوجيا ومواصلة تطوير وتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم. وأضاف العور: «نحن مقبلون على عصر جديد في التعليم الذكي وتولي الجامعة أهمية كبيرةً لرفد الدارسين بالموارد المعرفية الحديثة التي تتيح لهم مواكبة متطلبات عصر الرقمنة، وتمكينهم من إجادة استخدام التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يمثل «البرنامج التدريبي: تشات جي بي تي في التعلُّم الذكي» الإضافة الأحدث لمنظومة التعلم مدى الحياة التي تتيحها الجامعة، ويأتي هذا التوجُّه في ظل تنامي الإقبال على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف من خلالها تمكين الدارسين والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم والموظفين من مُختلف الفئات العمرية، ورفدهم بالمهارات لتعزيز التجربة التعليمية. يُذكر أنَّ «البرنامج التدريبي: تشات جي بي تي في التعلم الذكي» يستهدف شريحة المبتدئين في استخدام روبوت المحادثة، وقد عملت الجامعة على إعداد كامل المحتوى التدريبي لهذا البرنامج من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي متمثلة في تشات جي بي تي بهدف التعريف بالتطبيقات العملية لهذه الأداة في العملية التعليمية.