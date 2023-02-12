الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ملتقى المتعاملين 2023

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المتعاملين لعام 2023 افتراضياً وذلك في إطار حرصه على تطوير وتحسين خدماته التي يقدمها للمتعاملين استناداً إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تخدم استراتيجيته في هذا المجال.

افتتح الملتقى فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأكد أهمية هذا الملتقى في تحقيق الاستدامة والإبداع والابتكار في الأرشيف والمكتبة الوطنية بناء على خطته الاستراتيجية 2022-2025 التي اعتمدت المسرعات والمشاريع التحويلية شعاراً لها، وعلى تواصله الدائم مع جمهور المتعاملين.

وكشف المرزوقي عن أهم المشاريع على أجندة الأرشيف والمكتبة الوطنية لهذا العام، وفي مقدمتها استضافة أبوظبي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أكتوبر 2023.

بعد ذلك ألقت هند الحميري رئيس قسم البرامج المجتمعية كلمة ثمنت فيها الأفكار التطويرية والمقترحات البناءة التي يقدمها المشاركون في الملتقى، واهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بما يصله من جمهور المتعاملين وتحويلها للتنفيذ إذا كان فيها مصلحة لهم؛ مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تأتي أهمية التغذية الراجعة التي تصل من جمهور المتعاملين والتي تعدّ تقييماً لخدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واستعرض مكتب التخطيط الاستراتيجي في الأرشيف والمكتبة الوطنية الخطة الاستراتيجية 2022-2025 ومعطياتها، مؤكداً مواءمتها مع استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تتطلع لتحتل دولة الإمارات فيها الصدارة عالمياً في الذكرى المئوية لتأسيسها.