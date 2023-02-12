الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إشادة دولية بشمولية نتاج «تريندز» البحثي

سعد الفرارجي ومحمد العلي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
13 فبراير 2023 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمود محيي الدين: الإمارات تطبق نهجاً شاملاً في التعامل مع قضايا المناخ
الإمارات تستضيف «خبراء الأمم المتحدة» لإدارة «الجغرافية المكانية»

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع السفير سعد الفرارجي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع واستشراف الأحداث وتحليلها.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي جمعت المقرر الخاص بعدد من باحثي مركز تريندز، بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، حيث رحب رئيس المركز بالضيف، وقدم عرضاً موجزاً حول «تريندز» ورؤيته العالمية ومجالات عمله، فيما قدم رؤساء القطاعات نبذة عن عمل كل قطاع، تمحورت حول عالمية تريندز وحرصه على بناء شراكات عالمية دولية، وتقديم محتوى معرفي هادف قادر على قراءة الأحداث واستشرافها برؤية علمية موثقة، والسعي لكي يكون منصة للحوار الفكري العالمي.
وأثنى سعد الفرارجي على جهود مركز تريندز، وقال إنه لأول مرة يجد في العالم العربي مركزاً بحثياً بهذه الشمولية البحثية القادرة على تقديم رؤى وازنة، وقال إن ذلك يعطي أملاً في القدرة على مواجهة التحديات والعقبات، وهنأ العالم العربي على هذا الجهد الكبير الذي ينتجه تريندز، وقال إنه عمل جامع شامل عالمي الآفاق والإمكانية، معرباً عن سعادته بهذا المركز.
وقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى العديد من القضايا، وخاصة المناخ وقمة كوب 28 المقبلة وأهميتها، وأشار السفير الفرارجي إلى أن قضايا المناخ تأتي في صلب قضايا الحق في التنمية والاستدامة، وربط الفرارجي بين قضايا المناخ والحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان.
وقدم الفرارجي نبذة موجزة عن طبيعة عمله كمقرر خاص، وقال إنها تتم بشكل مستقل، حيث يقوم سنوياً برفع تقارير مواضيعية إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بالحق في التنمية.
وقال إن هذه المهمة تتطلب قراءة ومتابعة مستمرتين، متمنياً استمرار التعاون بين مركز تريندز والمنظمات الدولية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.
وفي ختام الحلقة النقاشية كرم الدكتور محمد العلي، الضيف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، وقدم له مجموعة من إصدارات تريندز المتنوعة.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
فرق الإغاثة والإنقاذ الإماراتية خلال عمليات الإنقاذ (تصوير: عادل النعيمي)
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©