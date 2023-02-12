إشادة دولية بشمولية نتاج «تريندز» البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع السفير سعد الفرارجي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع واستشراف الأحداث وتحليلها.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي جمعت المقرر الخاص بعدد من باحثي مركز تريندز، بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، حيث رحب رئيس المركز بالضيف، وقدم عرضاً موجزاً حول «تريندز» ورؤيته العالمية ومجالات عمله، فيما قدم رؤساء القطاعات نبذة عن عمل كل قطاع، تمحورت حول عالمية تريندز وحرصه على بناء شراكات عالمية دولية، وتقديم محتوى معرفي هادف قادر على قراءة الأحداث واستشرافها برؤية علمية موثقة، والسعي لكي يكون منصة للحوار الفكري العالمي.

وأثنى سعد الفرارجي على جهود مركز تريندز، وقال إنه لأول مرة يجد في العالم العربي مركزاً بحثياً بهذه الشمولية البحثية القادرة على تقديم رؤى وازنة، وقال إن ذلك يعطي أملاً في القدرة على مواجهة التحديات والعقبات، وهنأ العالم العربي على هذا الجهد الكبير الذي ينتجه تريندز، وقال إنه عمل جامع شامل عالمي الآفاق والإمكانية، معرباً عن سعادته بهذا المركز.

وقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى العديد من القضايا، وخاصة المناخ وقمة كوب 28 المقبلة وأهميتها، وأشار السفير الفرارجي إلى أن قضايا المناخ تأتي في صلب قضايا الحق في التنمية والاستدامة، وربط الفرارجي بين قضايا المناخ والحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان.

وقدم الفرارجي نبذة موجزة عن طبيعة عمله كمقرر خاص، وقال إنها تتم بشكل مستقل، حيث يقوم سنوياً برفع تقارير مواضيعية إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بالحق في التنمية.

وقال إن هذه المهمة تتطلب قراءة ومتابعة مستمرتين، متمنياً استمرار التعاون بين مركز تريندز والمنظمات الدولية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

وفي ختام الحلقة النقاشية كرم الدكتور محمد العلي، الضيف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، وقدم له مجموعة من إصدارات تريندز المتنوعة.