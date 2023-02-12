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3184 طلباً لتوصيل الغاز الطبيعي في الشارقة

3184 طلباً لتوصيل الغاز الطبيعي في الشارقة
13 فبراير 2023 03:06

الشارقة (الاتحاد)

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال عام 2022 عدد 3184 طلباً لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي، كما استقبلت 4568 طلباً لاعتماد مخططات الغاز الطبيعي للمبانى السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة.
وأكد المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها، والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات وتقديم أفضل الخدمات للقاطنين بإمارة الشارقة.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
الغاز الطبيعي
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