8 مواقع للشواء في الحدائق العامة والشواطئ بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي 8 مواقع للشواء في الحدائق العامة للتسهيل على الزوار والجمهور الاستمتاع بأوقاتهم وممارسة أعمال الشواء في المناطق المخصصة، والتأكيد على أهمية وضرورة تحلي الجمهور والزوار بحسّ المسؤولية عند استخدام الحدائق، والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الموجودة في كل موقع .

وحددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مجموعة من الاشتراطات الواجب الالتزام بها خلال عمليات الشواء ومنها منع استخدام أي معدات لإشعال الفحم أو الخشب داخل المواقع غير المسموح بالشواء فيها حيث يسمح بالشواء في المشاوي الحجرية والأسمنتية المخصصة لذلك فقط .

واشتملت المناطق المحددة الشواء فيها في منطقة الظفرة على 3 مدن منها ممشى المرفأ في مدينة المرفأ وموقعان في مدينة غياثي منها الحديقة الشمالية وحديقة مرابع الظفرة وموقعان في مدينة السلع وتشمل حديقة السلع العامة وشاطئ السلع بالإضافة الى 3 مواقع في مدينة زايد وهي الحديقة العامة والتي تمثل متنفساً طبيعياً وملتقى للأسر والعائلات والأفراد القاطنين في مدينة زايد والمناطق القريبة منها بجانب حديقة الشيخة سلامة بنت بطي .

كما تشمل مواقع الشواء أيضاً واحة مدينة زايد في مرابع الظفرة والتي تم افتتاحها مؤخراً لتكون متنفساً طبيعياً وإضافة معلم سياحي ووجهة من الوجهات للزوار والسياح في المنطقة، وتحاكي الواحات الطبيعية حيث تحتوي على أعمال تجميل طبيعي وزراعة أشجار ونباتات البيئة المحلية لما تتميز به من تحمل لدرجات الحرارة والمحافظة على الموارد المائية وتقليل استهلاك المياه، وأعمال تجميل صناعي تشمل مقاعد ومناطق خاصة بألعاب الأطفال وممرات ومماش بطول 400 متر، بالإضافة إلى بعض الأشجار الحرجية والمثمرة وأشجار الغاف.

تم تصميم الواحة بأحدث المواصفات ومعايير الجودة، مزودة بنظام فلترة وتعقيم ومحطة ضخ تحت الأرض لمراعاة المظهر العام للموقع، ونافورة مضيئة في مركزها لضمان عملية التهوية للمحافظة على جودة المياه، وشلال مائي يحاكي الطبيعة يغذي البحيرة.

22 مجسماً

وتتضمن الواحة كراسي وسلالاً كأثاث خارجي تخدم الزوار ومرافق خدمية وإنارة ديكورية، ومنطقة ألعاب خشبية تتناسب مع طبيعة المكان مخصصة للأطفال، كما تحتوي على 22 مجسماً لأشكال الحياة البرية والمحلية وإنشاء أكثر من 120 موقفاً متضمنة 5 مواقف مخصصة لعربات الطعام المتنقلة مجهزة بكامل الخدمات من المياه والكهرباء والصرف، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للشواء، وتوفير 10 مظلات جلوس. وقد تم مراعاة متطلبات أصحاب الهمم في جميع المرافق بالبحيرة، وتتميز بإضاءة ليلية تجميلية لتضفي جمالاً إلى جمال المنطقة.