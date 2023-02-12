شرطة رأس الخيمة توعّي سائقي «التوصيل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات - فرع التوعية والإعلام المروري، ورشة توعوية مرورية، لسائقي دراجات توصيل الطلبات ومسؤولي السلامة والمشرفين حول أهمية الالتزام والتقيّد بالسرعات والقواعد والأنظمة المرورية لتعزيز السلامة المرورية وتفادي وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات. وتأتي هذه الورشة التوعوية ضمن حملة وزارة الداخلية المنظمة تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية» بهدف تعزيز الوعي المروري لدى فئة سائقي توصيل الطلبات من خلال التأكيد عليهم بضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث المرورية والإصابات الخطيرة.

وقال العميد أحمد سعيد النقبي رئيس فريق التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي - مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن الحملات والمبادرات المرورية الرئيسية التي تنظمها وزارة الداخلية، والفرعية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجيهات الحكومة الاتحادية بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وأضاف: أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال بث رسائل التوعية بثلاث لغات العربية والانجليزية والأوردو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تنظيم حلقات توعوية تناقش القيم والثقافة المرورية مع إعداد خطة مرورية توعوية تستهدف 600 سائق من قائدي الدراجات النارية (طلبات) في الإمارة.