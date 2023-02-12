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«إخلاء وهمي» ناجحة لموظفي «إكسبو الشارقة»

خلال الاخلاء (من المصدر)
13 فبراير 2023 03:05

الشارقة (الاتحاد)

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نفذت إدارة العمليات في مركز إكسبو الشارقة، تجربة وهمية ناجحة لعملية إخلاء جميع موظفي المركز والزوار، بمشاركة هيئة الشارقة للدفاع المدني، حيث استهدفت التجربة تدريب الموظفين للإخلاء الفوري والمنظم، والخروج من المبنى بأسرع ما يمكن في حال الطوارئ، وبما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ويقلل من أثر هذه المخاطر المحتملة.
وأشار محمد المزروعي مدير إدارة العمليات في المركز إلى أن تنفيذ هذه التجربة يأتي تطبيقاً عملياً لأعلى معايير السلامة العامة وخطط الطوارئ والإخلاء التي ينفذها المركز بشكل دوري بهدف توعية فريق عمل المركز وكافة شرائح المجتمع بإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات، والتأكد أيضاً من مدى كفاءة معدات الوقاية والسلامة الموجودة، إلى جانب تطوير مهارات وقدرات الموظفين على كيفية التعامل الفوري والأمثل مع سيناريوهات حالات الطوارئ والحد من الخسائر التي قد تنجم عنها في حال حدوثها.
وقال المزروعي إن مركز إكسبو الشارقة يضع صحة وسلامة موظفيه وزواره على رأس اهتماماته وجوهر قيمه المؤسسية، وذلك ضمن جهوده المستمرة في تعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مشيراً إلى أن المركز يتبنّى مجموعة متنوعة من المبادرات والتمارين الوقائية للتعامل الاستباقي مع الحالات المختلفة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

إكسبو
إكسبو الشارقة
الإخلاء وهمي
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