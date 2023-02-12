قائد عام شرطة دبي يطلع على إنجازات مركز القصيص

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء دكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد سلطان العويص مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العقيد جمال إبراهيم علي، وعدد من الضباط. واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، منها بلوغ نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وتحقيق متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 2.4 دقيقة فيما كان المستهدف 3 دقائق. وأشاد معالي الفريق المري بجهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تسجيل صفر% نسبة القضايا المرورية المجهولة خلال 3 سنوات الماضية. كما اطلع المري على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98% في العام 2022، بينما بلغت نسبة الاقتراحات التي تم الرد عليها 100%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة 100% خلال العام الماضي وفق استطلاع الرأي العام.