تفاهم بين شرطة دبي وجمعية «الموارد البشرية»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، مُذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM».

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومن جانب جمعية إدارة الموارد البشرية فيفك أرورا، المدير التنفيذي ورئيس الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور ضباط الإدارة العامة للموارد البشرية وموظفي الجمعية. وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تطوير الكوادر البشرية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تمكين الأفراد وتطوير بيئة العمل.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية أن الجمعية تحرص على مد جسور التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف دعم وتطوير العمل لدى الجانبين بما يخدم مصلحة المجتمع.