«استشاري الشارقة» يدعو لتنمية فرص السياحة التراثية

الشارقة (وام)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة التي عقدها مؤخراً، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، سياسة معهد الشارقة للتراث، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، وأحمد سالم البيرق مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وسيف عبيد الهاجري مدير إدارة الشؤون المالية، وأحمد الدح المطروشي مدير إدارة المشاريع والممتلكات التراثية، وعلي الغزال رئيس قسم المشتريات، وأبوبكر الكندي رئيس قسم الشؤون القانونية.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم: إن المعهد يواصل برامجه وخططه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وتدريسه وفق أحدث المناهج، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة والأيام التراثية للاحتفاء بمختلف عناصر التراث.

بعدها تداخل أعضاء المجلس، مقدمين العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل معهد الشارقة للتراث وتنمية أدواره اتجاه المجتمع، وما يتولاه من اهتمام بالتراث المحلي والعربي وانفتاحه على التراث العالمي، والاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية بمختلف متطلبات العمل التراثي والاستفادة منهم بعد تخرجهم في مختلف أوجه العمل المتاحة، مؤكدين في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بالطفل وربطه بالتراث وإتاحة الاستفادة الأكبر من كتب وإصدارات المعهد، مع إيلاء جانب السياحة التراثية الأهمية.

إنجازات

استعرض المجلس العديد من الإنجازات والأعمال التي يقوم بها معهد الشارقة للتراث، وما يسهم به من خلال التدريب على ممارسات حفظ التراث المتعددة، من خلال المحاضرات والأنشطة التدريبية التي تقام ضمن برامجه وفي قاعاته، بالإضافة إلى توفر مكتبة غنية بالكتب المتنوعة ومختبرات حفظ مزودة بأحدث المعدات المختصة بحفظ التراث، إضافةً إلى مدرج يتسع لنحو 150 شخصاً ومقصورات للترجمة، إلى جانب مقهى واستوديو تسجيل لتراث الشارقة يتم استخدامه لتوثيق التراث الشفهي كالموسيقى الشعبية، فضلاً عن الاهتمام بالفرقة التراثية والتي تعكس بمشاركاتها المحلية والخارجية الفن التراثي، لاسيما في حضورها لأكثر من 28 دولة.