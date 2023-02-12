الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«استشاري الشارقة» يدعو لتنمية فرص السياحة التراثية

عبدالعزيز المسلم والحضور وجانب من الأعضاء خلال الجلسة (وام)
13 فبراير 2023 03:05

الشارقة (وام) 

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة التي عقدها مؤخراً، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، سياسة معهد الشارقة للتراث، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، وأحمد سالم البيرق مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وسيف عبيد الهاجري مدير إدارة الشؤون المالية، وأحمد الدح المطروشي مدير إدارة المشاريع والممتلكات التراثية، وعلي الغزال رئيس قسم المشتريات، وأبوبكر الكندي رئيس قسم الشؤون القانونية.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم: إن المعهد يواصل برامجه وخططه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وتدريسه وفق أحدث المناهج، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة والأيام التراثية للاحتفاء بمختلف عناصر التراث.
بعدها تداخل أعضاء المجلس، مقدمين العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل معهد الشارقة للتراث وتنمية أدواره اتجاه المجتمع، وما يتولاه من اهتمام بالتراث المحلي والعربي وانفتاحه على التراث العالمي، والاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية بمختلف متطلبات العمل التراثي والاستفادة منهم بعد تخرجهم في مختلف أوجه العمل المتاحة، مؤكدين في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بالطفل وربطه بالتراث وإتاحة الاستفادة الأكبر من كتب وإصدارات المعهد، مع إيلاء جانب السياحة التراثية الأهمية.

أخبار ذات صلة
جراحة دقيقة بـ«الأورطي» تنقذ حياة ثمانيني
3184 طلباً لتوصيل الغاز الطبيعي في الشارقة

إنجازات
استعرض المجلس العديد من الإنجازات والأعمال التي يقوم بها معهد الشارقة للتراث، وما يسهم به من خلال التدريب على ممارسات حفظ التراث المتعددة، من خلال المحاضرات والأنشطة التدريبية التي تقام ضمن برامجه وفي قاعاته، بالإضافة إلى توفر مكتبة غنية بالكتب المتنوعة ومختبرات حفظ مزودة بأحدث المعدات المختصة بحفظ التراث، إضافةً إلى مدرج يتسع لنحو 150 شخصاً ومقصورات للترجمة، إلى جانب مقهى واستوديو تسجيل لتراث الشارقة يتم استخدامه لتوثيق التراث الشفهي كالموسيقى الشعبية، فضلاً عن الاهتمام بالفرقة التراثية والتي تعكس بمشاركاتها المحلية والخارجية الفن التراثي، لاسيما في حضورها لأكثر من 28 دولة.

الشارقة
استشاري الشارقة
السياحة
السياحة التراثية
آخر الأخبار
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
فرق الإغاثة والإنقاذ الإماراتية خلال عمليات الإنقاذ (تصوير: عادل النعيمي)
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©