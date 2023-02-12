«أبوظبي 360»: 3 خطوات بسيطة لتعزيز صحة القلب

أبوظبي (الاتحاد)

دعت «أبوظبي 360» المبادرة المجتمعية الشاملة التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز اللياقة البدنية والذهنية في الإمارة، الجمهور إلى أتباع 3 خطوات بسيطة لتعزيز صحة القلب، وذلك بمناسبة احتفال العالم في فبراير من كل عام بشهر التوعية بأمراض القلب.

تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض في عام 2019، 17.9 مليون حالة وفاة بنسبة 32% من إجمالي الوفيات في ذلك العام. وتسلط هذه الأرقام الضوء على ارتفاع مخاطر هذه الأمراض في العالم، والإمارات بشكل خاص، حيث أشارت دراسة أجراها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2021 إلى أن أكثر من نصف سكان الإمارات يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تتسبب هذه الأمراض سنوياً بنحو 40% من الوفيات في الدولة.

ويقول الدكتور جون بروملي، استشاري صحة عامة ومدير المركز القومي للتسويق الاجتماعي في المملكة المتحدة: «يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال إجراء تغييرات في أسلوب الحياة المتبع لتحقيق نتائج صحية إيجابية في المستقبل. ويُعد تناول الوجبات الصحية والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية وقضاء أوقات أطول مع أفراد العائلة والأصدقاء من أبرز العوامل المؤثرة لتحسين صحة القلب».

ويمكن تلخيص النهج الصحيح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث خطوات، وهي ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية وقضاء مزيد من الوقت مع أفراد العائلة والأصدقاء.

كما تقول لطيفة بن حيدر، شريك مؤسس في شركة «مينتال هيلث الإمارات»: «تسهم ممارسة التمارين الرياضية في الحد من إفراز هرمونات التوتر، وتساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق من خلال تعزيز إفراز هرمونات الإندورفين، الأمر الذي يعزز صحة القلب. وتشمل آثار التوتر السلبية إمكانية تعزيز مستويات الأدرينالين والكورتيزول في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب. وتؤدي هذه الأعراض مجتمعةً في نهاية المطاف إلى إجهاد القلب والإصابة بمختلف الأمراض المرتبطة به وبالأوعية الدموية. وتشير الأبحاث إلى ارتباط التوتر المزمن بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، ومفاقمة حالات الإصابة السابقة إن وجدت».