الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطباً ليلاً وصباح غد الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س.. وحالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:53.

وفي بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 01:58 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:49.