محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الأحد) معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنعقد في دبي غداً وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ورحّب سموه بمعالي مسرور بارزاني والوفد المرافق وذلك في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي مسرور بارزاني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق.

من جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2023، تجمع على منصتها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتبحث القمة من خلال 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، كما تستضيف أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.