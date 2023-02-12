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محمد بن راشد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

محمد بن راشد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي
12 فبراير 2023 20:32

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على هامش فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، معالي كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي العالمي والعلاقات بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي ودور الاقتصاد الإماراتي المتنامي والمتنوع، بوصفه نموذجاً فاعلاً في دعم بيئة الأعمال. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أهمية جلسات القمة التي تستشرف مستقبل بناء اقتصاد مستدام، وترسخ التعاون المشترك بين الدول، وتعزز فرص الاستثمار، وتبحث توفير فرص عمل أكبر للشباب خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات. من جانبها، عبرت معالي كريستالينا جورجيفا عن تطلع البنك لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع دولة الإمارات التي تقدم نموذجاً اقتصادياً ملهماً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادي الإماراتي، ومثمنة الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة خصبة للحوار الهادف البناء وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات الجادة والتجارب الملهمة، من أجل تعاون تعود نتائجه بالخير على البشرية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات. وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من حكومات المستقبل.

وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2023 مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

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