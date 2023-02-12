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استقبله رئيس الدولة.. السيسي يصل البلاد

استقبله رئيس الدولة.. السيسي يصل البلاد
12 فبراير 2023 20:05

وصل فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتبادل سموه وفخامة الرئيس المصري في استراحة قصيرة - في قصر الشاطئ - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وقدم فخامة عبدالفتاح السيسي في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي .. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ. كما حضره الوفد المرافق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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