"الإمارات للفلك" يحدد غرة شهر شعبان

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن هلال شهر شعبان 1444 للهجرة يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:06 صباحًا بتوقيت الإمارات يوم 29 رجب 1444 هجرية الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية ) ،وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 فلكيا.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهلال الجديد لشهر شعبان الذي سيتجاوز عمره لحظة الغروب 7 ساعات سيظل فوق الأفق الغربي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ويكون لحظة الغروب على ارتفاع درجتين من الأفق الغربي.

بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية أوضح الجروان أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة) وفق الموقع الجغرافي للمكان ، ورغم صعوبة رصده بصريا في هذه الظروف والتي ستتحسن اكثر في الاجزاء الغربية.