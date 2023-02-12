الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الإمارات للفلك" يحدد غرة شهر شعبان

"الإمارات للفلك" يحدد غرة شهر شعبان
12 فبراير 2023 14:26

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن هلال شهر شعبان 1444 للهجرة  يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:06  صباحًا بتوقيت الإمارات  يوم 29 رجب 1444 هجرية الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية ) ،وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ  يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 فلكيا.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهلال الجديد لشهر شعبان الذي سيتجاوز عمره لحظة الغروب 7 ساعات سيظل فوق الأفق الغربي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ويكون لحظة الغروب على ارتفاع درجتين من الأفق الغربي.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا

بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية أوضح الجروان أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة) وفق الموقع الجغرافي للمكان ، ورغم صعوبة رصده بصريا في هذه الظروف والتي ستتحسن اكثر في الاجزاء الغربية. 

 

 

المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
الإمارات
غرة شعبان
آخر الأخبار
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
فرق الإغاثة والإنقاذ الإماراتية خلال عمليات الإنقاذ (تصوير: عادل النعيمي)
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©