شاعر الأمثال كميدش بن نعمان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الشاعر الإماراتي كميدش بن عبدالواحد بن نعمان الكعبي، المولود في منطقة «الهير» القريبة من مدينة العين بإمارة أبوظبي العام 1947م، الذي تلقى علومه في المدارس الحكومية، ثم دخل في سلك الشرطة وأصبح ضابطاً فيها، وعمل في عدّة مناطق في الدولة.
وشارك الكعبي في أمسيات شعرية في مدينة العين وبعض مدن الإمارات، وساهم في أمسيات أدبية وشعرية خارج الدولة، ومنها في مصر، وفي سلطنة عُمان والأردن.
وقد نشر الراحل بن نعمان الكعبي قصائده في العديد من الصحف والمجلات المحلية، ومنها ملحق فجر الشعراء الذي كانت تصدره صحيفة الفجر الظبيانية سابقاً.
كما أدى المغنون طائفة من قصائده الشعرية التي تلونت بالفرح والغنائية فكانت لهم شهرة واسعة في البلاد ومنهم بن روغة وخالد محمد وميحد حمد.