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شرطة أبوظبي تُسعد 41 عاملاً بمبادرة "فلنجعل شتاءهم أدفأ"

شرطة أبوظبي تُسعد 41 عاملاً بمبادرة "فلنجعل شتاءهم أدفأ"
12 فبراير 2023 13:17

أسعدت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 41 عاملاً في مدينة العين بتقديم هدايا الشتاء ضمن فعالية "فلنجعل شتاءهم أدفأ".

وأوضح المقدم سعيد عبد الله الحساني نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين أن هذه المبادرة تأتي ضمن القيم الإنسانية للمجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وغرس قيم العطاء والسخاء وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعبير عن الشكر والتقدير للعمال على جهودهم في مسيرة التنمية والتطوير.


وأعرب العمال عن سعادتهم بهذه المبادرة النبيلة مشيدين بجهود شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على ترسيخ القيم النبيلة وجودة الحياة في مجتمع الإمارات.

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المصدر: وام
العين
شرطة أبوظبي
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