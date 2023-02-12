بدور القاسمي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين"أميركية الشارقة" و جامعة أكستر البريطانية
بدور القاسمي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين"أميركية الشارقة" و جامعة أكستر البريطانية
12 فبراير 2023 13:02
بحثت الشيخة بدور القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة خلال لقائها وفداً أكاديمياً رسمياً من "جامعة إكستر" بالمملكة المتحدة بمقر الجامعة سبل التعاون العلمي والبحثي بين المؤسستين.
ورحبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء الوفد مشيدة بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين الجامعتين في عدة مجالات منها العلوم والتعليم والتكنولوجيا والثقافة، وناقش الجانبان مختلف جوانب التعليم التي تشمل الخطط الاستراتيجية والمناهج التعليمية وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهد اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تدريب الأكاديميين لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ، حيث أكدت الشيخة بدور القاسمي التزامها بتعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات التعليمية الدولية العريقة ومنها جامعة إكستر بهدف الارتقاء بمستوى البحوث الأكاديمية وتعزيز نمو المجتمعات.
وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن تقديرها لزيارة الوفد وسعادتها بفرصة ترسيخ الشراكة بين الجامعتين مشيرة إلى أهمية الشراكات في ترسيخ التفاهم والحوار الثقافي وتبادل الرؤى والأفكار حيث تجسد الزيارة التزام الجامعتين بتعزيز المبادرات التعليمية والأكاديمية والبحثية في المنطقة.
ترأس الوفد الزائر البروفيسورة ليزا روبرتس نائبة رئيس جامعة إكستر،وضم البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة والبروفيسور جاريث ستانسفيلد أستاذ سياسات الشرق الأوسط ونائب رئيس الجامعة والعميد التنفيذي والبروفيسور دان شارمان نائب رئيس كلية البيئة والعلوم والاقتصاد والدكتور شون كيرتس مدير التقدم العالمي والبروفيسورة ريبيكا لويز درو منسقة الشراكات العالمية.
حضر اللقاء الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص والدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية بالشارقة والبروفيسور جون كاتسوس أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال وسعيد الشامسي رئيس المراسم.