الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدور القاسمي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين"أميركية الشارقة" و جامعة أكستر البريطانية

بدور القاسمي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين"أميركية الشارقة" و جامعة أكستر البريطانية
12 فبراير 2023 13:02

بحثت الشيخة بدور القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة خلال لقائها وفداً أكاديمياً رسمياً من "جامعة إكستر" بالمملكة المتحدة بمقر الجامعة سبل التعاون العلمي والبحثي بين المؤسستين.

ورحبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء الوفد مشيدة بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين الجامعتين في عدة مجالات منها العلوم والتعليم والتكنولوجيا والثقافة، وناقش الجانبان مختلف جوانب التعليم التي تشمل الخطط الاستراتيجية والمناهج التعليمية وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تدريب الأكاديميين لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ، حيث أكدت الشيخة بدور القاسمي التزامها بتعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات التعليمية الدولية العريقة ومنها جامعة إكستر بهدف الارتقاء بمستوى البحوث الأكاديمية وتعزيز نمو المجتمعات.

وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن تقديرها لزيارة الوفد وسعادتها بفرصة ترسيخ الشراكة بين الجامعتين مشيرة إلى أهمية الشراكات في ترسيخ التفاهم والحوار الثقافي وتبادل الرؤى والأفكار حيث تجسد الزيارة التزام الجامعتين بتعزيز المبادرات التعليمية والأكاديمية والبحثية في المنطقة.

ترأس الوفد الزائر البروفيسورة ليزا روبرتس نائبة رئيس جامعة إكستر،وضم البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة والبروفيسور جاريث ستانسفيلد أستاذ سياسات الشرق الأوسط ونائب رئيس الجامعة والعميد التنفيذي والبروفيسور دان شارمان نائب رئيس كلية البيئة والعلوم والاقتصاد والدكتور شون كيرتس مدير التقدم العالمي والبروفيسورة ريبيكا لويز درو منسقة الشراكات العالمية.

حضر اللقاء الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص والدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية بالشارقة والبروفيسور جون كاتسوس أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال وسعيد الشامسي رئيس المراسم.

أخبار ذات صلة
جراحة دقيقة بـ«الأورطي» تنقذ حياة ثمانيني
3184 طلباً لتوصيل الغاز الطبيعي في الشارقة
المصدر: وام
بدور القاسمي
أميركية الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
فرق الإغاثة والإنقاذ الإماراتية خلال عمليات الإنقاذ (تصوير: عادل النعيمي)
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©