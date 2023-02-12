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رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
12 فبراير 2023 12:58

زار فخامة قربان قلي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لجمهورية تركمانستان، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان والوفد المرافق. 

استهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه - مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.

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واطلع فخامته والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء فخامته، نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي شاملًا جامع الشيخ زايد الكبير.

المصدر: وام
تركمانستان
جامع الشيخ زايد الكبير
أبوظبي
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