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حاكم رأس الخيمة يلقي كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات 2023

حاكم رأس الخيمة يلقي كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات 2023
12 فبراير 2023 10:49

يشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2023، التي تنعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بكلمة رئيسية وجلسة حوارية خاصة تحت عنوان "رأس الخيمة.. بين الماضي، الحاضر وريادة المستقبل"، يسلط خلالها سموه الضوء على المسيرة التنموية الشاملة في الإمارة، وتجربتها الناجحة، وأهم عوامل تميزها، وفق منظومة وتوجهات دولة الإمارات.


ويستعرض صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال مشاركته، أهم المحطات والدروس المستفادة من النهضة التي تشهدها رأس الخيمة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.


ويتحدث سموه عن رؤيته في قيادة التوجهات الاستراتيجية لإمارة رأس الخيمة، وخططها المستقبلية الطموحة لمواصلة نموها المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، ونهجها لتعزيز جاهزية ومرونة القطاع الحكومي لاستشراف المستقبل.

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المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
القمة العالمية للحكومات
سعود بن صقر القاسمي
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