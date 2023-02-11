حاكم أم القيوين وولي عهده يحضران حفل زفاف مواطن

أم القيوين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية بأم القيوين، بمناسبة زفاف نجله «حمد» إلى كريمة عبدالله راشد الصوالح الشحي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس في قاعة الاتحاد بأم القيوين، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

وهنّأ صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ والحضور، العريس ووالده وأقارب العروسين مباركين هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وتخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.