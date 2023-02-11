علاج مجاني لـ 3000 مريض في المستشفى الجامعي

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لطب الأسنان بجامعة الشارقة، والذي تنظمه رابطة طلبة كلية طب الأسنان بالجامعة تحت شعار «خطوات ثورية نحو صحة فم أفضل»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والصحية.

واستهل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على تفضل سموه برعاية المؤتمر وحضور افتتاحه.

وقال: «يسلط المؤتمر الضوء على النظرة الدولية للجامعة، حيث ينعكس من خلال ترتيبها بين أفضل 301-351 جامعة في العالم، والسابعة على مستوى العالم العربي والأولى في الإمارات العربية المتحدة هذا العام طبقاً لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم لعام 2023م، كذلك صنفت كلية طب الأسنان من بين أفضل 200 جامعة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، حصل مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة (UDHS) كأول مستشفى أسنان في العالم على الاعتماد الماسي من اعتماد Qmentum (كيومينتوم) الدولي في كندا، بعد تحقيق معدل 99.4% من معايير التقييم البالغ عددها 261، والذي يمثل علامة التميز في ضمان الجودة وسلامة المرضى».

واستعرض ما تقدمه كلية طب الأسنان بالجامعة من خدمات متنوعة، مشيراً إلى أن كلية طب الأسنان تقدم برامج أكاديمية معتمدة بالكامل في درجتي البكالوريوس والماجستير، كما يقدم طلاب الكلية علاج الأسنان لحوالي 3000 مريض مجاناً في مستشفى الأسنان الجامعي الذي يقدم العلاج المجاني لكبار السن، حيث تم علاج 2059 من كبار السن، كما تقدم عيادة الأسنان المتنقلة الخدمات العلاجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ممن يجدون صعوبة في التنقل.

وألقى الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية كلمة أكد فيها أن جامعة الشارقة تضع الطالب محور العملية التعليمية طبقاً لخطتها الاستراتيجية، ودائماً تحاول أن تجعل الجامعة هي بيت الطلبة الأول، لذلك تقدم الكلية كل أشكال الدعم للطلبة.

وهنأ في كلمته طلبة كلية الأسنان بنجاح تنظيم المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 300 طالب وطالبة من طلبة طب الأسنان، معرباً عن أمله في أن يستفيد الطلبة من المحاضرات العلمية التي يقدمها المتخصصون والباحثون من مختلف دول العالم، إلى جانب الفوائد المجتمعية والتعرف على الثقافات المختلفة للطلبة المشاركين.

كما ألقى الطالب وسيم إبراهيم عبد الرحمن رئيس رابطة طلبة كلية الأسنان كلمة قال فيها: «إنه على مدى السنوات العشر الماضية، استضافت رابطة طلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة بنجاح ونظمت 10 مؤتمرات طب أسنان للطلبة الدوليين مع العديد من الأطباء والشركات المعترف بها دولياً. لقد مرت 10 أعوام منذ أن قررنا تحقيق رؤيتنا والسعي وراء التميز العلمي، ونحن هذا العام نحتفل باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً من الازدهار والتطور والنجاح، واليوم وتحت شعار «خطوات ثورية نحو صحة فم أفضل» نسعى إلى أحدث التطورات في طب الأسنان، وما يجعل هذا المؤتمر فريداً هو أنه بتنظيم الطلبة وموجه إليهم في مختلف دول العالم، لذلك يعد أحد أكبر المؤتمرات التي يقودها الطلبة في المنطقة».

المؤتمر

يستمر المؤتمر الذي تعقد جلساته في قاعات الكليات الطبية ومستشفى الأسنان الجامعي، وبمشاركة طلبة وأطباء الأسنان من داخل وخارج الدولة، على مدى يومين، حيث يشهد برنامجاً علمياً وعملياً متميزاً، من خلال 12 محاضرة علمية لمتحدثين دوليين، بجانب 11 ورشة عمل لمتخصصين وأكاديميين، وأيضاً مناقشة عدد من بحوث الطلبة، وجلسات نقاشية، بجانب معرض للملصقات العلمية للطلبة ومشاركة عدد من الشركات المتخصصة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال طب الأسنان.

تجربة فريدة

أكد الدكتور أحمد محمد حمدان عميد كلية طب الأسنان، في كلمته، أن هذا المؤتمر يمثل تجربة فريدةً كون أن طلبة كلية طب الأسنان هم من قاموا بكل الترتيبات الخاصة به، مما يجعله مثالاً على تميز طلبة جامعة الشارقة، مشيراً إلى أن المؤتمر يجمع 300 مشارك من مختلف دول العالم، يشاركون في كافة الجلسات وحلقات النقاش وغيرها من أنشطة المؤتمر. واستعرض في كلمته برامج كلية طب الأسنان بالجامعة، والخدمات التي يقدمها طلبة الكلية إلى المجتمع من علاج لأمراض الأسنان واللثة، موضحاً أن الكلية تأسست في العام 2004 وقامت بتخريج 14 فوجاً من أطباء الأسنان من حملة درجة البكالوريوس.