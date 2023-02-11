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بتوجيهات محمد بن راشد.. «العالمية للخدمات الإنسانية» تواصل تسيير رحلات إغاثية لسوريا وتركيا

بتوجيهات محمد بن راشد.. «العالمية للخدمات الإنسانية» تواصل تسيير رحلات إغاثية لسوريا وتركيا
12 فبراير 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، جهودها للاستجابة للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، وتسيّر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية، رحلة إغاثة ثانية تحمل 35 طناً من المستلزمات الصحية والمواد الأساسية.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر «تويتر»، أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مستمرة بتسيير رحلات إغاثة والعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والشركاء، وتدرك أهمية العمل المنظم والسريع وجهود الإغاثة المنسقة في مثل هذه الحالات وتعمل على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة.

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محمد بن راشد
سوريا
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المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
دبي
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