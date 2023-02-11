1200 متطوع يرسمون لوحة العطاء بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)



بدأت هيئة الهلال الأحمر (فرع دبي)، أمس، في تجميع وتعبئة المساعدات الأولية وحزم الإغاثة لدعم المتضررين والمتأثرين من الزلازل في سوريا وتركيا، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وشارك في عمليات التعبئة والتجميع والتغليف، أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات والأعمار، خاصة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، حتى الأطفال كان لهم وجود ملحوظ.

وكان أبناء دولة الإمارات والجالية السورية المقيمة بالدولة، من أبزر المشاركين من المتطوعين والمتبرعين، بالإضافة إلى الكثير من الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وأعلن المنظمون للفعالية في دبي، أنهم استطاعوا الوصول إلى تعبئة الكمية المستهدفة، قبل الموعد المحدد بنحو ساعتين ونصف الساعة، بسبب كثافة أعداد المتطوعين، رغم توافر كميات كبيرة وهائلة من المساعدات المراد تجهيزها. وتضمنت حزم المساعدات التي تمت تعبئتها، مساعدات غذائية متنوعة وبطانيات وملابس شتوية.

كما شهدت الفعالية تبرعات نقدية، من بينها تبرع لرجل الأعمال السوري علي رامي مخلوف الذي تبرع بـ700 ألف درهم، وعبّر عن شكره وامتنانه لقيادة دولة الإمارات وجهودها في التخفيف من الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر، مشيراً إلى أنه حرص كمواطن سوري على المشاركة في الجهود التي تبذلها الإمارات لصالح المتضررين في بلاده من الزلزال.

وسادت مشاعر مختلطة بين أبناء الجالية السورية المقيمة بالإمارات، حيث سيطرت عليهم مشاعر بين الحزن والفرح، فالحزن يغمرهم على فقد أقاربهم وذويهم جراء الزلزال المدمر، وفي الوقت نفسه، تكسو وجوههم الفرحة لما وجدوه من دعم إماراتي على المستويات كافة.

وعبّر أبناء الجالية السورية المقيمة في دولة الإمارات، خلال حديثهم لـ«الاتحاد»، عن شكرهم لقيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين عليها، حيث أظهر الجميع تضامناً وتعاطفاً مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

وقالوا: «منظر عجيب ورائع، لكنه ليس غريباً على أهل الإمارات والمقيمين بها، فما رأيناه من الإمارات وفي هذه الأرض الطيبة، جعلنا نثق في مساندتها ودعمها ووقوفها مع الجميع، لأنها تهتم بالإنسان وسعادته أينما استطاعت تحقيق ذلك».

ووصفوا النتائج الناجمة عن الزلزال، بأنها «مأساة كبيرة»، مشيرين إلى أن حملة «جسور الخير» لافتة إنسانية رائعة ساعية لدعم ومساعدة الإنسان وإدخال السرور والدفء على المتضررين من الزلزال.

استجابة

قال محمد اليماحي، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، لـ«الاتحاد»: «شارك معنا في الحملة بدبي نحو 1200 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وشهدنا استجابة واسعة النطاق وتدفقاً للمساعدات العينية والمادية، ونحن مستمرون في تلقي المساعدات لصالح الحملة». وأضاف: «كان الهدف الأساسي من الحملة إعداد وتعبئة وتغليف كميات كبيرة من المساعدات المجهزة تمهيداً لإرسالها إلى كل من سوريا وتركيا ضمن الجسر الجوي الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر». وعبّر عن شكره للجميع، لتعاونهم مع الهلال الأحمر في دبي، حيث كانوا موجودين بكثافة لدعم حملة «جسور الخير»، معلناً أن الحملة في دبي حققت الهدف الموضوع للتعبئة والتغليف قبل الوقت المقرر بأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

مشاركون

كانت من بين أبرز المشاركين والحضور، الطفلة السورية جوليا ناصر التي عالجتها دولة الإمارات على نفقتها في شهر مايو من العام 2021، من مرض الضمور العضلي الشوكي، وهو المرض الأغلى والأندر عالمياً، حيث حرصت مع والدتها على المشاركة في هذه الفعالية المجتمعية.

ودعت الطفلة التي تعد أصغر متطوعة مع الهلال الأحمر الإماراتي، وتتكلم بصعوبة، العالم إلى الوقوف إلى جانب السوريين المتضررين من جراء زلزال الأسبوع الماضي، موجهة الشكر لدولة الإمارات على ما قامت وتقوم به لصالح المتضررين.

فيما قالت والدتها: «من قبل تكفلت دولة الإمارات بتكاليف علاج ابنتي وتوفير الحقنة الأغلى عالمياً لها، واليوم تساعد الآلاف من السوريين الذي تشردوا بسبب الزلزال، الأسبوع الماضي، فشكراً للإمارات قيادة وشعباً».

كما شهدت الفعالية مشاركة إحدى الفنانات من دولة البحرين الشقيقة، وجاءت كمتطوعة ضمن فريق هيئة الهلال الأحمر بدبي، حيث عبّرت عن شكرها لوقفة دولة الإمارات مع الشعب السوري، وجهودها الإنسانية.

وقالت: «دولة الإمارات تساعد وتساند الكل في محنته، ولذلك جئت اليوم وحرصت على المشاركة من المنطلق نفسه الذي تتميز به دولة الإمارات، فمن المهم أن نعمل على إنقاذ أشقائنا في سوريا وتركيا ممن أصابهم الزلزال».

وأكدت أن كل جهد يبذل له دور في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الزلزال المدمر.

عطاء

أشار عبدالله الشحي، رئيس العمليات بمؤسسة دبي للعطاء، عن مشاركة المؤسسة في حملة «جسور الخير»، إلى أن الحملة في دبي شاركت فيها 16 مؤسسة إنسانية، والجميع عمل على تجهيز حزم المساعدات المزمع نقلها لكل من سوريا وتركيا.

بينما قال ممثل مؤسسة أحمد الفلاسي للمساعدات الإنسانية، المشارك في حملة «جسور الخير بدبي»: «وفرنا خيماً ومعدات طبية لسوريا وتركيا، وسيظل الخير باقياً في الإمارات، والكل عندنا هم من أهل الإمارات، بما في ذلك المقيمون على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف: «هذا المعنى جسدته المشاركة واسعة النطاق من المقيمين في الدولة، حيث استجابوا بفعالية وكثافة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم الشعبين السوري والتركي».

من جهته، قال الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي «رأينا جمالاً ومسارعة في مد يد العون لأجل سوريا وتركيا، وكما علمنا فإن المساعدات مستمرة والحملة مستمرة في تلقي المساعدات العينية والمادية على مدى أسبوعين».