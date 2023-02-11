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السيسي يترأس وفداً رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات

السيسي يترأس وفداً رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات
12 فبراير 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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تشارك جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بوفد رفيع المستوى يترأسه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سيجري حواراً يستعرض خلاله أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.
وستكون مشاركة مصر هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، وذلك تأكيداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، حيث يضم الوفد المصري وزراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في العديد من جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات.
وتميز الحضور المصري في الدورات الماضية من القمة العالمية للحكومات بمشاركة رفيعة المستوى تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل إضافة نوعية وإثراءً للمحاور والنقاشات.
وشهدت المشاركات المصرية في الدورات الماضية من القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجوانب الاقتصادية والتعليمية والرياضية، أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر الذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.

مصر
القمة العالمية للحكومات
عبد الفتاح السيسي
الإمارات
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