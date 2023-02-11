«تجول بأمان» توعي بإجراءات السلامة في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة لهباب، ومركز شرطة الفقع، مبادرة «تجول بأمان»، الهادفة إلى توزيع مطويات «بروشورات» توعية على سائقي الشركات السياحية في منطقة العوير ولهباب ومرغم، بإجراءات السلامة المرورية العامة أثناء القيادة في المناطق الرملية.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن المبادرة جاءت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بهدف نشر الوعي للشركات السياحية وسائقيها حول إجراءات الاستعدادات للدخول إلى المناطق الوعرة، وضرورة التحقق من وجود معدات الأمن والسلامة في المركبات، والتحقق من العوائق قبل الدخول إلى المناطق الرملية.

3 آلاف «بروشور»

أشار العميد خلفان عبيد الجلاف إلى أن الحملة تحث السائقين على ضرورة القيادة ببطء وحذر وثبات في المناطق الرملية، والتحقق من مستوى ضغط الهواء في الإطارات، واستخدام نظام الدفع الرباعي في المناطق الرملية، مبيناً أن الحملة ساهمت في توزيع 3 آلاف «بروشور» توعوي، استفاد منها 1500 سائق في منطقة الهباب، و1000 سائق في العوير، و500 سائق في منطقة مرغم. ولفت العميد الجلاف إلى أن الشرطة السياحية تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني والتوعوي لزوار إمارة دبي، وذلك عبر تقديم النصائح والتعريف بطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999، وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901.