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الإمارات ترسل 117 طناً من المساعدات ضمن عملية الفارس الشهم 2 خلال 24 ساعة

الإمارات ترسل 117 طناً من المساعدات ضمن عملية الفارس الشهم 2 خلال 24 ساعة
11 فبراير 2023 20:52

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، 117 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وتشمل المساعدات 97 طناً من المواد الغذائية و20 طناً من المواد الطبية و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.

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المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
سوريا
تركيا
زلزال
مساعدات
إغاثة
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