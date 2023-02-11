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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان
11 فبراير 2023 19:57

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، في قصر الشاطئ، فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أب الأمة» في جمهورية تركمانستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى دولة الإمارات والذي قدم إلى سموه، في بداية اللقاء، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي وإلى عائلتها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقربان قولي بيردي محمدوف علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تنميته إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للبلدين بشأن تعاونهما وأولويات تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

 حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وأحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ الضيف والذي يضم معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وسردار مامت قارجايوف سفير تركمانستان لدى الدولة، وعدداً من كبار المسؤولين في تركمانستان.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تركمانستان
قربان قولي بردي محمدوف
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