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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
11 فبراير 2023 17:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:43 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:28.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:26 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:04.

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المصدر: وام
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