«تعليم»: فتح باب استقالة المعلمين لغاية 24 فبراير

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب تقديم طلبات الاستقالة للمعلمين والكادر الإداري في المدارس الحكومية. ودعت الراغبين بالاستقالة إلى تقديم طلباتهم عبر نظام «بياناتي»، علماً أن استقبال الطلبات مستمر لغاية 24 فبراير الجاري.

ووضعت «تعليم» عدداً من الشروط المتعلقة بتقديم استقالة المعلمين، منها أن تاريخ تسجيل الطلب في نظام «بياناتي» يعتبر هو تاريخ تقديم الاستقالة، وعلى المدير المباشر متابعة الطلب واعتماده والتأكد من صحة البيانات المدخلة، كما على الموظف الاستمرار في العمل حتى آخر يوم عمل والمحدد في طلب الاستقالة على ألا تكون قبل نهاية العام الدراسي الحالي. أما إذا انقطع الموظف عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مقبول، فتطبق في شأنه أحكام سياسة إجراءات الانقطاع عن العمل القانونية. ولا يجوز للموظف الرجوع في استقالته إلا بموافقة رسمية من الجهة.

ولفتت أن آخر يوم في العام الدراسي 2022-2023 سيكون بتاريخ 21 أغسطس 2023، كما أنه لن يتم قبول طلبات الاستقالة بعد انتهاء مدة التقديم في 24 فبراير 2023، والذي تستمر بدءاً من 6 فبراير.

وقالت مؤسسة الإمارات للتعليم إن تلك الإجراءات تأتي حرصاً على استقرار الميدان التربوي، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المعلمين والتي كان لها دور كبير في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة.