"فريق الإمارات" يواصل جهود البحث والإنقاذ في كهرمان مرعش بتركيا

يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" جهود البحث عن ناجين في محافظة كهرمان مرعش بتركيا أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت في 8 فبراير الماضي عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة مكونة من "أم وابن وابنتين" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا. كما نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي أمس ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ شخصين الأول طفل يبلغ من العمر 11 عاماً والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 عاما من الجنسية التركية.