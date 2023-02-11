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عملية "الفارس الشهم - 2" تستعد لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني بغازي عنتاب في تركيا

عملية "الفارس الشهم - 2" تستعد لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني بغازي عنتاب في تركيا
11 فبراير 2023 11:58

باشرت فرق البحث والإنقاذ ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" اليوم استعداداتها لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني في تركيا في منطقة اصلاحية في غازي عنتاب للبدء بعد ذلك في استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، والتعقيم، على أن تتضمن المرحلة الثانية افتتاح باقي الأقسام التي تشمل، المختبر، والأشعة السينية، والصيدلية، وقسم الأسنان، والعيادات الخارجية، وعنابر التنويم بسعة 50 سريرا.
وستستمر الجهود من خلال كوادر إماراتية مؤهلة للعمل على تقديم الدعم الطبي للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال وتوفير كافة الإمكانيات والموارد وتقديم يد العون للمصابين باشراف فريق طبي متخصص يضم 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا وفني معدات طبية.
ويأتي المستشفى الميداني المتنقل في تركيا استكمالاً للجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة المتضررين والمصابين في مختلف دول العالم والذي يعكس الدور الإنساني للدولة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المواقف والأحداث.

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عملية الفارس الشهم 2
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