رئيس الدولة يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وقدم قائد الجيش الباكستاني - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تعازيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، كما نقل إلى سموه تعازي فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة شهباز شريف رئيس وزرائه.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول عاصم منير، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين.